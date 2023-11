Restaurantes y bares de Andalucía para tapear en Navidad como nunca

¿Te has quedado sin ideas para el almuerzo o cena de Navidad y se te ha echado el tiempo encima? No te preocupes: te vamos a listar algunos de los mejores restaurantes y bares Andalucía para comer en Navidad. Porque si para reunirse con los amigos no hacen falta excusas, en Navidad aún menos.

Betis 7 Triana Experience, calle Betis, 7, Sevilla

Una coqueta terraza frente al río Guadalquivir para disfrutar de uno de esos días soleados en invierno que tanto abundan en nuestra comunidad. Todo un referente de la sevillana calle Betis en Sevilla, aquí podrás disfrutar de cocina de mercado con propuestas tan sugerentes como la croqueta de guiso de pollo al curri rojo, el tartar de salmón sobre wakame o el risotto de setas y presa de Sierra Morena.

Jesús Carrión Restaurante, calle Pozo de la Nieve, 35, Aracena, Huelva

Te proponemos una excursión de fin de semana a Aracena, con parada para almorzar en el restaurante de Jesús Carrión, cocinero que define su cocina con tres palabras: pasión, sabor y creatividad. Desde chacinas hasta carnes ibéricas, pasando por croquetas, ajoblanco con vieira, tataki de atún o y postres caseros de elaboración propia. Un establecimiento en el que innovación y tradición se dan la mano de manera orgánica.

El Faro de Cádiz, calle San Félix, 15, Cádiz

Todo el sabor de la más auténtica cocina andaluza y marinera la podrás encontrar en tu próximo viaje a Cádiz si te pasas por El Faro de Cádiz, que ofrece servicio en restaurante y barra, todo un establecimiento con la R de recomendado en la Guía Repsol. Desde tortillitas de camarones hasta pargo guisado a la roteña, aquí vas a poder tener opciones a tu medida, sabiendo además que acertarás de pleno, y todas ellas basadas en la despensa gaditana.

La Cuchara de San Lorenzo, calle Arroyo de San Lorenzo, 2, Córdoba

Situado en el barrio cordobés de San Lorenzo, este establecimiento no solo está recomendado por Repsol sino, además, por la prestigiosa Guía Michelin y ha sido reconocido con el sello Traveler’s Choice 2023 de TripAdvisor. El nombre viene del amor por los platos de cuchara de los dos hermanos que regentan el establecimiento, un par de cocineros que apuestan por la cocina tradicional y un local con toques modernos. No puedes irte sin probar el salmorejo (como no), las croquetas de ternera, sus minibravas o el flamenquín típico cordobés.

MangasVerdes, calle Bernabé Soriano, 28, Jaén

Cuando visites la Catedral de Jaén no dejes de visitar el restaurante MangasVerdes, que se autodefinen como ‘Taberna Gastronómica Atípica’. Sus visitantes aseguran que cuidan tanto las propuestas más tradicionales como las que se miran en la cocina de autor más avanzada a través de su menú degustación. Sus clientes recomiendan, entre otros platos, las alcachofas sobre ajoblanco. Restaurante recomendado por la Guía Michelin.

Ruta del Azafrán, Paseo del Padre Manjón, 1, Granada

Si te apetece comer con vistas inigualables a la Alhambra granadina, debes ir al restaurante Ruta del Azafrán con opciones de carta entre las que destacan las croquetas de espinacas y almendras con vinagreta de tomates secos, el ceviche de salmón de la casa, la sopa tradicional marroquí harira y alcachofas confitadas con salsa de almendra y langostino.

La Cosmo, calle Císter, 4, Málaga

Si quieres un buen restaurante en el centro de Málaga, no dudes en ir a La Cosmo, a solo unos pasos de la Catedral. Su chef, Dani Carnero, otorga valor al producto de proximidad por encima del resto, con una base muy sólida en la tradición culinaria malagueña y los sabores del mar. Destacan platos como la ensaladilla de merluza, el bonito a la caprese, el campero cubanito o el mollete de tartar de ternera.

Travieso, calle Lentisco, Almería

Terminamos con esta atractiva opción almeriense en una zona residencial, que ofrece cocina de autor basada en el producto de cercanía. Y ya sabemos que la huerta almeriense es de las más ricas de toda la Península. Al parecer, las croquetas y la ensaladilla de langostinos están espectaculares, así como la ventresca de atún y la presa ibérica.

Todos estos restaurantes andaluces son una opción navideña muy a tener en cuenta. ¿Tienes tú alguna otra? Déjanosla en los comentarios.