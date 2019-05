Comienza el Congreso Internacional sobre 'Juego de Tronos' en Sevilla

La Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide reunirán, entre hoy y el 18 de mayo, a especialistas de todo el mundo que analizarán desde el prisma de las Humanidades el fenómeno de Juego de Tronos, tanto de la serie de televisión de HBO como de los libros en los que se basa, desde distintas perspectivas humanísticas (historia, religión, economía, género, literatura, traducción, etc.).

Como actividad previa, ayer tuvo lugar en la librería Caótica un coloquio entre los organizadores y Alberto García Granda, de Gigamesh, la Editorial que publica la obra de G.R.R. Martin en español.

A lo largo de cuatro días se sucederán, en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y en el paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, 40 intervenciones de especialistas de una treintena de universidades.

El congreso contará con la presencia especial de Elio M. García Jr. y Linda Antonsson, coautores (junto con G. R. R. Martin) de The World of Ice and Fire. La conferencia inaugural correrá a cargo de Carlos Rosado Cobián, presidente de la Spain Film Commission y Andalucía Film Commission, que hablará sobre el impacto económico y turístico del rodaje de Juego de Tronos.

El colofón del congreso tendrá lugar el sábado 18 de mayo en la Universidad Pablo de Olavide con dos mesas redondas en las que intervendrán Alberto García Granda (Gigamesh), Cristina Macía (traductora de la saga Canción de Hielo y Fuego), Enrique Muñoz de Luna (Movistar +), Jesús Cansino (Ayuntamiento de Osuna), así como Elio M. García Jr. y Linda Antonsson y Javier Marcos (lossietereinos.com).