Sevilla resuelve los enigmas de 'Juego de Tronos'

El esperado Congreso Internacional de Juego de Tronos en Sevilla, Claves desde las Humanidades, ultima sus inscripciones, hasta hoy o hasta agotar aforo. Se desarrollará desde este miércoles, 15 de mayo, hasta el sábado, 18 de mayo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide.

La serie será analizada en 38 comunicaciones de expertos donde, tal y como indica la presentación del congreso, se responderán a cuestiones como: ¿Qué tiene que decir una lingüista sobre el idioma Dothraki o el Valirio? ¿Un estudioso de Comunicación sobre el fenómeno de los fans? ¿Una politóloga sobre las maquinaciones políticas en Desembarco del Rey? ¿Un historiador del mundo romano sobre la formación en círculo de la Batalla de los Bastardos? ¿Una jurista sobre las posibilidades de los hijos bastardos de heredar? ¿Un historiador económico sobre el Banco de Hierro? ¿Una latinista sobre los motivos de la literatura romana en el mundo de Juego de Tronos? ¿Un geógrafo sobre la topografía de los Siete Reinos?

Programa del Congreso de 'Juego de Tronos' en Sevilla

Cuatro días de congreso internacional sobre la serie:

Miércoles, 15 de mayo

El evento arrancará este miércoles en el salón de actos de la Facultad de Derecho, a las 10:30, con la conferencia de Carlos Rosado Cobián, presidente de la Spain Film Commission y la Andalucía Film Commission, sobre Las localizaciones de Juego de Tronos y su impacto económico y turístico.

A las 11:30, se pasará a la mesa Del Mediterráneo antiguo a más allá del Muro, con la presidencia de Fernando Lozano. Participan como ponentes: Rachele Pierini (Università di Bologna), con Girl on Fire: Daenerys Targaryen and Bronze Age Aegean Scripts; Ainhoa De Miguel Irureta y Juan Ramón Carbó García (Universidad Católica de Murcia), con Ludus thronis: De novem orbis miraculis. Las maravillas del mundo antiguo en la saga Canción de hielo y fuego, de George R. R. Martin; Iván Moreno Marín (Universidad de Sevilla), con Roma VS Cartago, Valyria VS Ghiscar; Jean Coert (Universität Bremen), con Free Folk vs Kneelers. Observations on ancient topoi and narratives of the north of Game of Thrones.

A las 15:00, el profesor Carolyne Larrington (University of Oxford) disertará sobre la serie y el "nuevo medievalismo".

La jornada del primer día en Derecho concluirá, a las 16:00, con la mesa La historia de Roma: una mina de oro para la inspiración, bajo la presidencia de Cristina Rosillo. Como ponentes estarán: Antonino Pitta (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán), Scheming in the shadow of tyrants. The Littlefinger type in Roman historiography; Louis Autin (Université de Rennes II), Ordering anarchy: Reflections of the Year of the Four Emperors in the War of the Five Kings; Denis Álvarez Pérez-Sostoa (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea), Kaì où tékvov: castigos y ejecuciones en la obra de G.R.R. Martin; Víctor A. Torres-González y Marcos Rafael Cañas Pelayo (Universidad de Sevilla y Universidad de Córdoba), Vidas paralelas: Los Lannister y su reflejo en dinastías históricas.

Jueves, 16 de mayo

El Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide acogerá la siguiente jornada del Congreso Internacional de Juego de Tronos en Sevilla. El jueves comenzará con la conferencia de Maureen Attali, (Université de Rennes II) sobre Ritual Performativeness and Moral Standards: The Spin on the Classical Discourse on Religion and Superstition in A Song of Ice and Fire and Game of Thrones, a las 09:30.

A las 10:30, llegará el turno de la mesa Religión y patrimonio cultural. Entre sus participantes, destacan, Jorge Rouco Collazo (Universidad de Granada), con La materialidad de lo inmaterial. Perspectivas arqueológicas sobre las fortificaciones de Poniente.

Las Inspiraciones clásicas llegarán, a las 12:30, con Stefan Fraß (Universität Bochum), Oral Tradition, the Floating Gap and the History of Westeros; Manuel Alejandro González Muñoz (Universidad Pablo de Olavide), Et tu, Brute?’ Reminiscencias de la muerte de César en GoT 5x10; Alberto Marina Castillo (Universidad Pablo de Olavide) y De Pitón de Delfos a Viserion: Historia natural del dragón.

A las 15:00, intervendrán los coautores (junto con G. R. R. Martin) de The World of Ice and Fire, Elio M. García Jr. y Linda Antonsson, con la ponencia Building the World of Ice and Fire.

Traduciendo Juego de Tronos es la mesa que componen, a las 16:00, entre otros, Elisa Calvo y Marián Morón (Universidad Pablo de Olavide) con Estudio de la recepción de la traducción audiovisual y literaria de la saga Juego de Tronos en España: una perspectiva traductológica, o Christiane Limbach y Alice Stender (Universidad Pablo de Olavide) con Las salidas profesionales de la carrera de TEI ejemplificadas en la figura de Missandei: intérprete de lenguas, mediadora cultural … y mucho más.

Cerrará el segundo día la mesa Líderes, historia militar y derecho con, entre otros ponentes, Víctor Sánchez Domínguez (Escuela Universitaria de Osuna) y su intervención Poniente vs Occidente: un puente lúdico para la didáctica de la historia, y Daniel Valdivia Alonso y Rafael Morales Sánchez (Universidad Pablo de Olavide) con Líderes y liderazgo en las Casas de los Siete Reinos.

Viernes, 17 de mayo

La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla abrirá el tercer día de conferencias con Peter Antonioni (University College London) y su disertación Using Game of Thrones (and The Wire) in Teaching Economics, a las 10:00.

A las 11:00, se debatirán las Perspectivas contemporáneas, desde el punto de vista económico, con Katsiaryna Nahornava (Universidad de Granada) y José I. Belda Álvarez, F. Javier Fernández Roca, Pablo Revilla y Ángel F. Tenorio (Universidad Pablo de Olavide).

Destinos trágicos es el título de la mesa en la que participan Alexia Dedieu (Université Grenoble), con Murder among friends: echoes of Greek tragedy in A Storm of swords Red wedding, e Isidro Molina Zorrilla (Universidad de Málaga) con La anagnórisis de Eddard Stark: tragedia griega en Canción de hielo y fuego, a las 11:45.

Ayelet H. Lushkov (University of Texas at Austin) será la encargada de pronunciar Game of Thrones and the Sublime, a las 15:00, para a las 16:00 pasar al debate sobre Todos los hombres deben morir... pero nosotras no somos hombres. Cuestiones de género en Juego de Tronos.

Las perspectivas literarias serán tratadas a las 17:15.

Sábado, 18 de mayo

El último día será en el Paraninfo de la UPO. Arrancará, a las 10:00, con la mesa Perspectivas de la industria cultural y del entretenimiento. Participan: Cristina Macía (traductora), Alberto García Granda (Editorial Gigamesh), Enrique Muñoz de Luna Arroyo (Movistar +) y Jesús Cansino (responsable del Proyecto Osuna, Tierra de Dragones, del Ayuntamiento de Osuna).

La última de las mesas redondas será a las 12:00 y tratará el asunto de Juego de Tronos como fenómeno social con Elio M. García Jr. y Linda Antonsson, Javier Marcos (Universidad de Navarra) e Irene Raya Bravo (Universidad de Sevilla).

