Avances en el manejo terapéutico de la hemorragia subaracnoidea

Investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), junto con expertos en diagnóstico por imagen molecular del Centro Nacional de Aceleradores (CNA), han desarrollado un modelo experimental que permite avanzar en el manejo terapéutico de la hemorragia subaracnoidea, enfermedad cerebral potencialmente mortal.

En concreto, en este trabajo se ha utilizado la sustancia radiactiva [18F]FMISO para estudiar los procesos de hipoxia asociados al vasoespasmo que acontece tras la hemorragia en un grupo de ratas Wistar control y un grupo de ratas a las que se indujo hemorragia subaracnoidea (HSA).

El radiofármaco [18F]FMISO se emplea para detectar células que tienen una concentración baja de oxígeno. La radiación que emite el [18F]FMISO se detecta mediante tomografía por emisión de positrones (PET).

El modelo experimental permite valorar si hay tejido recuperable tras una hemorragia subaracnoidea para así prevenir infartos secundarios

Los resultados del trabajo, basados en las imágenes microPET/CT, publicados en Applied Radiation and Isotopes, mostraron una mayor captación de [18F]FMISO en ratas con HSA inducida que en las ratas de control sin daños generados. Mediante pruebas histológicas de muestras cerebrales de ambos grupos, se confirmaron los hallazgos de las imágenes PET. En el trabajo de esta colaboración también se ha optimizado la síntesis del radiofármaco, como cuenta la Dra. Laura Fernández Maza, "acortando los procesos de síntesis, esencial en estos radiofármacos PET de semivida ultracorta (109 minutos)".

Desde el punto de vista clínico, el uso de modelos experimentales de hemorragia subaracnoidea e imagen PET puede mejorar el manejo de estos pacientes ya que permite valorar las zonas de "penumbra", es decir, regiones en las que a pesar de haber sufrido hipoxia, puede haber tejido recuperable, pudiéndose prevenir de este modo infartos secundarios.

Los ensayos clínicos en los pacientes con HSA son difíciles de llevar a cabo, dado el carácter crítico de estos enfermos, por tanto, el uso de modelos experimentales asociados a imagen PET de hipoxia puede dar lugar a ensayos con fármacos de tratamiento, mediante la monitorización de la hipoxia con [18F]FMISO.

Este proyecto científico se sustenta en una estrecha colaboración entre el Centro Nacional de Aceleradores, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y con el grupo de Investigación de Neurotrauma de la UCI del Hospital Universitario Virgen del Rocio.

El Centro Nacional de Aceleradores es una ICTS de localización única que forma parte del Mapa de ICTS actualmente vigente, aprobado el 7 de octubre de 2014 por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (CPCTI).

Referencias bibliográficas: Rapid and simplified synthesis of [18F]Fluoromisonidazole and its use in PET imaging in an experimental model of subarachnoid hemorrhage. Laura Fernandez-Maza, Juan Jose Egea-Guerrero, Marcin Balcerzyk, Gemma Civantos-Jubera, Elena Gordillo-Escobar, Angel Vilches-Arenas, Isabel Fernandez-Gomez, Angel Parrado-Gallego, Francisco Murillo-Cabezas. Publicado en Applied Radiation and Isotopes 132, 79-84 (2018).