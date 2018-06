Nuevo índice para medir las condiciones ambientales de masas de aguas

Investigadores del Laboratorio de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla y del Área de Investigación Biológica I+D+i del Acuario de Sevilla han diseñado un nuevo índice para definir el estado ecológico y químico de las masas de aguas litorales y de transición, el cual será de gran utilidad para su monitorización, vigilancia ambiental y conservación. Este nuevo método de análisis está basado, entre otras investigaciones precedentes, en los estudios de las comunidades animales del estuario del Guadalquivir y se le conoce como Benfes.

La Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua-DMA) obliga a la determinación de las condiciones ambientales de las masas de aguas tanto de transición como costeras. Para establecer este estado ecológico, una de las principales herramientas es la determinación de la diversidad y abundancia de los organismos asociados al fondo, también conocidos como bentónicos. Para ello existen ya multitud de índices, llamados índices bióticos, que intentan resumir en un número el estado ambiental de dichas masas de agua. La mayoría de ellos se basan en la determinación y cuantificación de todos los organismos, lo cual supone la necesidad de trabajo de personal muy cualificado y un gran número de horas de trabajo.

"Este nuevo índice que hemos diseñado ofrece resultados similares a los obtenidos por otros anteriores, pero trabaja a un nivel de determinación de familia y con datos de presencia ausencia, lo cual elimina problemas de identificación de especies y supone un considerable ahorro de tiempo, optimizando la relación coste-beneficio de los complejos y tediosos programas de monitorización ambiental y de separación e identificación de muestras biológicas. Todo esto contribuye a que sea más asequible para su implementación por los técnicos cualificados de la Administración", afirma José Carlos García-Gómez, director del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, y del Área de Investigación I+D+i del Acuario de Sevilla.

La alternativa presentada por estos expertos supone, en definitiva, una simplificación de los planes de seguimiento de las masas de agua y puede ayudar a obtener datos más rápidos y fiables que puedan facilitar la aplicación de las posibles medidas de gestión del medio que se implementen en el futuro.

El índice Benfes está vinculado a los estudios científicos para el conocimiento del estuario del Guadalquivir promovidos por la Autoridad Portuaria de Sevilla y en los cuales también participan las universidades andaluzas de Málaga, Huelva y Cádiz, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Una parte de las investigaciones de los estudios científicos se han centrado en objetivos finalistas como, por ejemplo, la turbidez y su origen, el efecto ambiental de los dragados de mantenimiento, el efecto de las descargas de agua de las presas, la gestión de los vaciaderos sobre las aves o el estudio ambiental del estuario para cumplir las necesidades de control y vigilancia ambiental de conformidad con la Ley de Aguas.

Los resultados de este índice han sido publicados recientemente en la revista Marine Environmental Research, una de las publicaciones internacionales más prestigiosas dedicada al estudio del medio marino.

Referencia bibliográfica.Benfes, a new biotic index for assessing ecological status of soft-bottom communities. Towards a lower taxonomic complexity, greater reliability and less effort. J.E. Sánchez-Moyano, I. García-Asencio, I. Donázar Aramendía, J.M. Miró, C. Megina, J.C. García-Gómez. Publicado en Marine Environmental Research,Volume 132, December 2017, Pages 41-50.