'Among Us' revela las características de 'Shapeshifter', el nuevo papel para los traidores

Among Us prepara el lanzamiento de su versión para consola con una importante actualización que aportará más contenido y nuevas formas de jugar al exitoso formato. Precisamente, profundizando sobre la esperada nueva versión, Innersloth, el desarrollador del videojuego para móviles, PC y Switch, que próximamente debutará en Xbox y PlayStation, ha aportado información importante sobre una de estas novedades. Nos referimos a Shapeshifter, que se puede traducir como cambiaformas. Los jugadores asignados a este rol tendrán la capacidad de cambiar su apariencia y nombre por el de otro personaje para confundir al resto de supervivientes.

Durante las reuniones, el Shapeshifter aparecerá como su yo original, pero este impostor puede abrir un menú con todos los compañeros de tripulación que siguen vivos en el juego y seleccionar uno para copiar su apariencia (nombre, color y elementos cosméticos). Sin embargo, el cambio de forma sólo permanece durante un tiempo (a menos que se modifique en la configuración del lobby) y los compañeros de tripulación podrán ver señales de estos cambios dentro de su línea de visión. Los desarrolladores aconsejan usar con cuidado la habilidad, ya que su duración es limitada y deja evidencias del cambio de forma, pero utilizándose correctamente, será muy útil a la hora de incriminar a otros jugadores por tus asesinatos y sabotajes.

Esta característica también se podrá ajustar en el menú de opciones, permitiendo determinar la duración del cambio de forma y si su empleo deja o no rastros que lo reflejen. Si no te convence, también se podrá elegir la posibilidad de tener un cambiaformas en el juego, o bien, desactivarlo por completo para configurar una partida de corte más tradicional. El Shapeshifter, será el único papel nuevo en el bando de los impostores. El juego recibirá otros roles inéditos, pero todos estarán dirigidos a la tripulación, los sufridos jugadores normales del formato.

Innersloth aún no ha revelado cuándo estará disponible esta importante actualización de juego, pero nos emplazan a un anuncio especial "muy pronto". Así que estaremos atentos, ya que es posible que durante los próximos días se revele la fecha de su publicación.

Among Us, el divertido juego de las traiciones firmado por la casa de software independiente de Washington estará disponible oficialmente a partir del próximo 14 de diciembre en versión digital en PlayStation Store y Microsoft Store. En la misma fecha se podrá acceder en consola a través de Xbox Game Pass para Xbox One y Xbox Series S|X.

La versión para PS4 y PS5 también incluirá una apariencia especial inspirada en Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte. Actualmente lo puedes encontrar en versiones para PC, iPhone, iPad, Android y Nintendo Switch.