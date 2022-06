Atari anuncia una increíble colección de juegos clásicos para celebrar su 50 aniversario

Para celebrar el 50 aniversario de Atari, la actual dirección de la marca de videojuegos ha anunciado el lanzamiento de una nueva colección que conmemora su dilatada historia, la cual también es, en gran medida, la de la propia industria. Además de brindar acceso a un amplio catálogo de influyentes títulos, ‘Atari 50: The Anniversary Celebration’ se acompañará de una serie de testimonios de profesionales que han trabajado en los juegos seleccionados o bien tienen alguna relación con ellos.

En buenas manos

El lanzamiento se realiza en compañía de la prestigiosa Digital Eclipse, una empresa de software especializada tanto en producir compilaciones como en actualizar juegos clásicos con resultados sobresalientes. El desarrollador es responsable de ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection’, compilaciones como ‘Street Fighter 30th Anniversary Collection’ y ‘The Disney Afternoon Collection’. “Cuando se trata de emular o recuperar clásicos, no sé si hay alguien que lo haga mejor que Digital Eclipse, por lo que fue nuestra primera opción”, explica Wade Rosen, CEO de Atari.

La importancia de Atari

La intención con ‘Atari 50: The Anniversary Celebration’ es ir más allá de la compilación al uso, transportando al jugador a una especie de museo interactivo capaz de poner en valor la importancia de la compañía en la industria, donde ayudó a establecer estándares que siguen vigentes a día de hoy, como los sistemas de hardware con juegos que se venden por separado.

El paquete promete acceso a títulos en todas las plataformas que lleven su nombre, incluidos los modelos Atari 2600, 5200, 7800, ST, Jaguar y Lynx. Al seleccionar un título (que estarán segmentados a través de varios filtros), se podrán conocer más detalles sobre la producción y aplicarle varias opciones de pantalla, filtros y barras laterales, o simplemente acceder a una versión digital del manual antes de comenzar.

La hora de los testimonios

‘Atari 50: The Anniversary Celebration’ también contará con más de 60 minutos de testimonios de nombres tan determinantes en la industria como Cliff Blezinski (creador de ‘Gear of War’) y Howard Scott Warshaw (desarrollador de ‘Yars' Revenge’). Para poner la guinda al pastel, la colección contará con varias fotografías de los primeros años de la empresa, comunicaciones internas y otros documentos históricos. El lanzamiento está programado para finales de 2022 con versiones confirmadas para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y Atari VCS.