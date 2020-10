Avance 'Planet Coaster: Console Edition'

Si algo de lo que pueden presumir en Frontier, es su amplia experiencia en los juegos de gestión. Entregas como Planet Zoo, Jurassic World Evolution o el reciente estreno de la completa edición de RollerCoaster Tycoon 3, hacen de la desarrolladora una de las preferidas para todos aquellos que disfrutan con la construcción y gestión de parques de atracciones.

En esta ocasión, hemos tenido la oportunidad de echar un primer vistazo a la adaptación del éxito para consola Planet Coaster: Console Edition, que como ya se confirmó este verano además de las plataformas de actual generación también estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series en el lanzamiento de las nuevas videoconsolas.

Si por casualidad no conocías el formato, Planet Coaster presume de un sistema de gestión donde el jugador tiene la oportunidad y las herramientas necesarias para crear su propio parque de atracciones. La entrega se presenta con una nueva interfaz personalizada para ser administrada de la forma más intuitiva posible con un mando de control (hemos de confesar que al principio nos ha costado acostumbrarnos) y también recopila todas las mejoras acumuladas a lo largo de los años en su versión para compatibles.

La prueba a la que hemos tenido acceso contaba con el extenso y riguroso tutorial para adaptarnos a todas las modificaciones para consola y el conocido modo Sandbox. Como es habitual en los títulos de la serie, Planet Coaster: Console Edition presume de unas físicas completamente realistas y una interfaz rediseñada que nos permitirá crear todo tipo de atracciones. Del mismo modo se ha modificado el sistema de control y creado un nuevo menú radial para que la selección de herramientas, construcción, materiales y contenidos sea más accesible para los jugadores de consola.

Llegados a este punto, al de la creación de contenido, desde Frontier Workshop continúan apostando por su dedicada comunidad, ya que en la entrega también podremos subir y mejorar nuestras propias creaciones para compartirlas con todos aquellos manitas a los que les guste echar un vistazo o irse a dar una vuelta a los parques de otros vecinos para mejorarlos, gestionarlos, contratar personal extra, o incluso colocar nuevas atracciones.

Además del modo Carrera, Planet Coaster: Console Edition también cuenta con la modalidad Sandbox. Si eres de los que prefiere despilfarrar como si no hubiera un mañana, este es tu modo, en cambio si eres de los que optan por poner a prueba tus habilidades de construcción y gestionar el parque de atracciones como el mismísimo Disneyland, el modo reto te pondrá a prueba.

Al ya de por sí extenso catálogo de montañas rusas y atracciones varias, el juego se estrenará con los contenidos extras Magnificent Rides Collection y Classic Rides Collection, lo que ampliará nuestras instalaciones con 18 nuevas atracciones inspiradas en parques reales de todo el mundo.

También para nueva generación

Como adelantábamos Planet Coaster: Console Edition estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series, de modo que aquellos que se hagan con la copia en formato digital en PlayStation 4 o Xbox One tendrán acceso al juego desde el primer día de lanzamiento de las consolas de Sony y Microsoft. Llegados a este punto no está de más advertir que es importante elegir bien el formato si optas por hacerte con el juego en la actual generación, ya que si, por ejemplo, adquieres la versión para PlayStation 4 en formato físico, no podrás acceder a las mejoras si adquieres posteriormente la consola sin soporte físico, como PlayStation 5. Lo mismo sucede en el caso de Xbox One y Xbox Series S.