Avowed: Una mirada más cercana al prometedor videojuego de rol, acción y fantasía

Desde la revelación de los últimos materiales de ‘Avowed’, el nuevo videojuego de rol de acción en primera persona de Obsidian Entertainment acapara muchas miradas, ya que promete una gratificante experiencia dotada con una cantidad de contenido inabarcable. De hecho, la experiencia será tan grande que existe serio riesgo de perderse partes del título. Así lo han confirmado Gabe Paramo, director de gameplay y Carrie Patel, directora de la entrega exclusiva para Xbox Series X|S y PC, en un artículo publicado en “Xbox Wire”, donde a dúo tratan en profundidad algunas de las características que podemos esperar con el lanzamiento del formato.

Con este ambicioso proyecto, los creadores de éxitos como ‘Pillars of Eternity’, ‘The Outer Worlds’ o ‘Pentiment’ quieren proporcionar a los jugadores una experiencia con el estilo característico de la desarrolladora y rebosante de sorpresas, aunque descubrir algunas de ellas será bastante complicado a tenor de la cantidad de contenido prometido. Para este proyecto, el equipo pretende alcanzar un mayor grado de libertad en las elecciones, tanto en las decisiones importantes que tome el jugador como en las actitudes más discretas mostradas durante alguna confrontación verbal. Según parece, existe un gran abanico de situaciones que tendrán influencia directa en la aventura y en la dirección que tome nuestra relación con otros personajes.

Avowed's appearance in Developer_Direct was our most in-depth look at the game yet - but @Obsidian just shared a lot more about the game in an exclusive interviewhttps://t.co/KhyB4bNRYV