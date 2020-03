'Batman: The Enemy Within' y 'Castlevania: Lords of Shadow 2', entre los Games With Gold de marzo

Xbox ha anunciado la batería de títulos dispuestos a engrosar las bibliotecas digitales de los usuarios de Xbox One y Xbox 360. Según ha confirmado Microsoft a todos los usuarios al corriente de pago del servicio Live Gold, se recibirán cuatro nuevos títulos en Games With Gold durante este mes de marzo, la mitad de Xbox One y el resto para Xbox 360/Retrocompatible.

A través de la compatibilidad con 360, será posible jugar a Castlevania: Lords of Shadow 2 y Sonic Generations, mientras que para Xbox One se proponen algunos títulos interesantes como Batman: The Enemy Within y Shantae: Half-Genie Hero. Te dejamos el plan de lanzamientos con sus correspondientes fechas para descarga.

Batman: The Enemy Within. Xbox One, disponible del 1 al 31 de marzo.

Shantae: Half-Genie Hero. Xbox One, disponible del 16 de marzo al 15 de abril.

Castlevania: Lords of Shadow 2. Xbox 360/compatible, disponible del 1 al 15 de marzo.

Sonic Generations. Xbox 360/compatible, disponible del 16 al 31 de marzo.