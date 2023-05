Black Desert Online: emociónate con el primer adelanto del contenido Tierra del Alba Radiante

Las altas esferas de Pearl Abyss han revelado las principales características de “Tierra del Alba Radiante”, la primera gran expansión gratuita de contenido para ‘Black Desert Online’ en 2023, que llegará a Europa el próximo mes de junio, cargado, nada menos que con un nuevo continente lleno de contrastes entre luz y oscuridad, fábulas morales de acción y consecuencias, personajes y ciclos de día y noche.

Según adelantan desde la desarrolladora a pesar de la serenidad aparente de este nuevo continente, en realidad se esconde un terrible misterio que proyecta una sombra de miedo sobre su sosegada población.

Amenazas mortales aguardarán a los aventureros que se atrevan a investigar estas profundas regiones más allá del encanto rural de la Tierra del Alba radiante y en el que tendrán que resolver los enigmas de la isla y enfrentarse a las poderosas fuerzas que aterrorizan a sus habitantes.

Para celebrar la llegada de la esperada expansión de contenido gratuito, Pearl Abyss invita a los aventureros a iniciar sesión a diario en ‘Black Desert Online’ para disfrutar de ventajas durante un periodo de tiempo limitado.

The early morning light glimmers from afar! 🌄Discover the rich culture and tales of the Land of the Morning Light THIS JUNE. 👀#BlackDesert #LandoftheMorningLight pic.twitter.com/W4gMQXLJtC