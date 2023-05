'Street Fighter 6' tendrá prueba de juego abierta gratuita: consulta cómo y cuándo jugar

En respuesta a la enorme cantidad de solicitudes de jugadores que no han podido probar Street Fighter 6 en sus diferentes etapas de prueba, la editora japonesa Capcom confirma que se desarrollará una beta abierta del título de lucha que estará disponible de forma gratuita desde el 19 al 21 de mayo en PC (Steam), Xbox Series X|S y PlayStation 5, incluida compatibilidad con juego cruzado.

Por alguna razón PlayStation 4 ha terminado quedándose fuera de la prueba, cuyo contenido será básicamente el mismo que el proporcionado en la última beta cerrada celebrada en diciembre. La diferencia es que ahora los interesados tendrán la oportunidad de probar el juego siguiendo unos breves pasos en lugar de esperar una invitación de la desarrolladora para acceder.

You've all been asking!Play the Open Beta for #StreetFighter6 from May 19-21. Experience the content from Closed Beta Test #2, including 8 characters and various ways to play online!🌐 https://t.co/cUsf8PXM5j pic.twitter.com/HhlqCDCCA4