Black Panther protagoniza su propio juego con una aventura que nos llevará a Wakanda

Las altas esferas de EA (Electronic Arts) han revelado que el estudio de desarrollo Cliffhanger Games está desarrollando, por primera vez dentro del segmento del ocio electrónico, un videojuego en solitario basado en Black Panther (Pantera Negra), el personaje de la factoría Marvel. Según dejan entrever los primeros datos proporcionados por los responsables de la producción, se trata de una obra narrativa con perspectiva en tercera persona que mezcla altas dosis de acción con aventura. Hasta aquí toda la información oficial disponible, ya que no se conoce el estado del desarrollo, las plataformas a las que llegará o cuándo se estrenará.

Promete una gran historia de superhéroes

No obstante, el anuncio anticipa que tenemos en camino una gran historia de superhéroes. "Nuestra misión es construir un mundo expansivo y reactivo que permita a los jugadores experimentar lo que supone asumir el manto del protector de Wakanda”, detalla una comunicación distribuida por la desarrolladora. “Embarcándonos en este extraordinario viaje, estamos encantados de trabajar con Marvel para asegurarnos que creamos cada aspecto de Wakanda, su tecnología, héroes y nuestra propia historia original con la atención al detalle y la autenticidad que el mundo de Black Panther merece”.

Cabe señalar que Cliffhanger Games, ubicado en Seattle - Estados Unidos- es un estudio propiedad de EA de nueva creación y, de hecho, en este momento continúan contratando personal. Su líder, Kevin Stephens, es un conocido ex de Monolith Productions, que, curiosamente, ha estado inmerso en la producción del videojuego de Wonder Woman. Entre los profesionales que trabajarán en el proyecto se encuentran creativos y programadores que han formado parte activa de los equipos de Halo Infinite, La Tierra Media: Sombras de Mordor y God of War.

De camino a Wakanda

En una entrada en el blog de la desarrolladora, Stephens señala que la innovación es uno de los pilares del proyecto: “Estamos centrados en ofrecer a los seguidores una experiencia auténtica y definitiva del personaje, dándoles más espacio y control sobre la narrativa del que jamás hayan visto en otro juego de género. Wakanda tiene un rico telón de fondo para los superhéroes, y nuestra misión es desarrollar un mundo épico para los jugadores que aman a Black Panther y quieren explorar Wakanda tanto como nosotros”.

Vale la pena señalar que el Rey de Wakanda ha participado en otros videojuegos con anterioridad, por ejemplo, como parte del elenco de Marvel Vs Capcom Infinite, también en Marvel Ultimate Alliance 3, Disney Infinity 3.0 e incluso en el Marvel's Avengers de Square Enix, pero nunca antes había recibido el tratamiento de personaje protagonista en una gran producción. Lamentablemente, no sabemos si la experiencia estará asentada sobre mundo abierto o si por el contrario optará por una estructura de aventura más lineal, en cualquier caso, todavía transcurrirá mucho tiempo antes de comenzar a recibir materiales, ya que ofrece la sensación de encontrarse en la fase de planificación.