Esto es lo que debes hacer para jugar a la demo de Call of Duty World at War RTX Path Tracing

Recientemente se ha publicado una demo de ‘Call of Duty: World at War RTX Path Tracing’, que representa un pequeño fragmento del éxito de disparos en primera persona, aderezado con tecnologías de iluminación que incrementan considerablemente la calidad de las imágenes originales. En esta demo podrás aventurarte por el primer mapa del modo Zombies, llamado “Night of the Undead”, pero vale la pena señalar que la tecnología solo te permite aplicar mejoras visuales al programa original de forma parecida a una remasterización, de modo que no esperes cambios drásticos en otros aspectos que no sea el visual.

RTX Remix: la solución para añadir ray tracing a los juegos

Para su desarrollo se ha empleado tecnología RTX Remix de Nvidia, cuyo objetivo principal es ser útil para los modders, permitiendo renovar una serie de obras antiguas que siguen en activo gracias a sus comunidades de jugadores y ‘World at War’ es uno de ellos, al igual que ‘Max Payne’, ‘Tomb Raider’ e incluso ‘Half-Life 2’. A través de esta característica, los programadores pueden integrar nuevos elementos dentro de estas experiencias como DLSS, Reflex e incluso Ray Tracing. La mala noticia es que hasta el momento no se ha revelado cuándo se lanzará la “versión final” de la herramienta.

Este proyecto (que puedes encontrar en moddb bajo la denominación “t4-rtx-samplemod-zombie-0.0.15”) es solo uno de los muchos que se encuentran actualmente en desarrollo. Como anticipamos, también se está trabajando en un ambicioso proyecto de remasterización ‘Tomb Raider RTX Remix’, que intenta mejorar la primera entrega de la serie aplicando la potencia de la tecnología de NVIDIA, que se está demostrando muy capaz a la hora de introducir nuevos elementos en títulos antiguos.

World at War

Lanzado originalmente en 2008, ‘Call of Duty: World at War’ supuso otro gran éxito para la franquicia y el interés por el videojuego no ha decaído desde entonces, con muchos jugadores que optan por los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el videojuego representa una de las experiencias de disparos más atractivas de la contienda.

La entrega tuvo un gran rendimiento comercial y se consolidó como el segundo juego más vendido en noviembre de 2008 en Estados Unidos, con ventas de más de 1,41 millones de unidades. Las versiones para Xbox 360 y PlayStation 3 fueron el segundo y el noveno juego más vendido de diciembre del mismo año en territorio norteamericano, con la distribución de más de 1,33 millones y 533000 copias, respectivamente, mientras que la versión de Xbox 360 fue el sexto juego más vendido de 2008, con más de 2,75 millones de copias vendidas.