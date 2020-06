Capcom cierra la posibilidad de contenido extra para 'Resident Evil 3': "Es un producto terminado"

Las altas esferas de Capcom no parecen muy interesados en mejorar la experiencia lúdica de Resident Evil 3. A pesar de haber lanzado el parche 1.04 con correcciones para varios errores no especificados, la compañía japonesa confirma que no lanzará ningún paquete de contenido extra para el juego de horror y supervivencia.

La información proviene del mismo productor del juego, asegurando que el proyecto "era un producto terminado". Obviamente, Fabiano se refiere al modo para un jugador. Resident Evil Resistance, a su vez, continúa recibiendo novedades, como la terrible Nemesis (una carta para los Masterminds), Nicholai Ginovaef en el papel de Mastermind y Jill Valentine como superviviente.

La noticia tampoco se puede calificar de sorprendente, ya que el ciclo de Resident Evil 2 procedió bajo los mismos parámetros, con muy poco contenido posterior al juego. Además, Capcom parece centrado en el anuncio de Resident Evil 8, algo que puede ser inminente.

En cuanto a Resident Evil 3, el título ya ha superado los 2,5 millones de copias vendidas. Lanzado para PlayStation 4, PC y Xbox One, el juego superó los primeros dos millones tan sólo cinco días después de su estreno comercial a principios de abril. Según se desprende de los datos proporcionados desde las oficinas de Osaka. A principios de mayo, habrían sido enviadas a las tiendas otras 500.000 unidades físicas del juego.