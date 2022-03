¡Cowabunga! Estos son los 13 juegos clásicos de Teenage Mutant Ninja Turtles que regresan

Konami ha decidido recuperar algunos juegos clásicos de la serie ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ con un volumen recopilatorio que bajo el título ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection’ reunirá 13 clásicos de la serie, incluidas las joyas arcade lanzadas durante la década de 1990. El desarrollo de la colección está en manos de Digital Eclipse, el estudio encargado de trabajar en remasterizaciones y colecciones de juegos clásicos. En su catálogo, el estudio cuenta con títulos como ‘Street Fighter 30th Anniversary’, ‘SNK 40th Anniversary Collection’ y, más recientemente, ‘Blizzard Arcade Collection’.

Juegos de la colección Cowabunga

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade);

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade);

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES);

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES);

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES);

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES):

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SNES);

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES);

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Mega Drive);

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Mega Drive);

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan (Game Boy);

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers (Game Boy);

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy).

Todos los juegos actualizan características

Además de garantizar que los juegos de la colección se ejecuten en sistemas actuales, Digital Eclipse está realizando algunas mejoras en títulos específicos. Juegos como ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ (Arcade), ‘Turtles in Time’ (Arcade), ‘Hyperstone Heist’ y ‘Tournament Fighters’ (SNES) recibirán funciones multijugador en línea, pero todos los títulos te permitirán crear partidas y rebobinar en cualquier momento.

Otras novedades incluyen la posibilidad de reconfigurar los controles y la presencia de guías que ayudan a superar las etapas consideradas difíciles. El desarrollador también promete incluir 11 versiones japonesas de los títulos (algunas de las cuales no se han publicado en occidente), así como "varios extras con imágenes de los dibujos originales, cómics y otros medios". En todo caso, ‘Cowabunga Collection’ tiene versiones confirmadas para PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Este mismo año, los seguidores de las famosas tortugas mutantes también podrán echar el guante a los personajes de la franquicia con una nueva aventura, ‘Shredder's Revenge’, un trabajo inspirado en los juegos de Konami que Tribute Games Inc. está actualmente desarrollando.