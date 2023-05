Dragon Quest The Adventure of Dai confirma estreno en PC y consolas

‘Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai’ se lanzará digitalmente en todo el mundo el 28 de septiembre de 2023 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

La aventura promete replicar la serie de anime en un juego de rol de acción que combina unos gráficos muy característicos con el concepto artístico del famoso anime y manga.

Dai, nombre que da referencia al título, es un joven que sueña con convertirse en un héroe. Siendo todavía bebé, apareció en Dermline Island, donde fue criado por el chamán Brass. Últimamente su talento ha prosperado bajo la tutela de Avan, el héroe que en su día salvó el mundo.

La entrega presenta dos maneras diferenciadas de disfrutar del juego: “Story Mode” y “Temple of Recollection”.

On an isolated island in the southern seas, a boy named Dai lives among monsters, yearning to become a hero himself someday.#DQDai #InfinityStrash pic.twitter.com/hTk5kB6Q1X