EA Sports F1 24 presenta una actualización de física que aportará más realismo a las carreras

Electronic Arts y el estudio Codemasters han revelado el conjunto completo de características de ‘EA Sports F1 24’, la próxima iteración del videojuego oficial del FIA Formula One World Championship, que esta temporada se lanzará con algo de antelación, el 31 de mayo.

Los nuevos datos relacionados con su jugabilidad cubren lo que sus editores consideran “la actualización en físicas más completa del formato” hasta la fecha.

En primer término, la tecnología denominada EA Sports Dynamic Handling (desarrollada en estrecha colaboración con Max Verstappen) ha ayudado al equipo a redefinir la experiencia en el coche, “ofreciendo un rendimiento más envolvente, predecible y realista tanto en el volante como en el pad”, defienden desde la casa de entretenimiento.

En todo caso, el nuevo sistema promete ofrecer sensaciones más realistas en relación a la distribución del peso y el centro de gravedad del vehículo, dando más variación a la forma en que el coche reacciona al trazado.

Esta temporada también se introducen mejoras significativas en el comportamiento de los neumáticos y un nuevo modelo de temperatura, promete recompensar a los pilotos más prudentes permitiendo extender la vida de sus gomas.

Además, el aeromodelismo, segmento enriquecido por la dinámica de fluidos computacional (CFD), promete una sensación más precisa de la carga aerodinámica.

Por otro lado, el modelado de los vehículos ofrecerá a los pilotos más experimentados la posibilidad de ajustar su rendimiento aerodinámico en cada circuito, mientras que los nuevos ajustes de la unidad de potencia tienen como finalidad brindar un mayor control y adaptabilidad, ayudando a reflejar las estrategias de carrera de la vida real.

