No Rest for the Wicked: el juego que promete redefinir el género de rol comienza su acceso anticipado

Presentado en sociedad por sus desarrolladores como un revolucionario videojuego de rol de acción que promete reinventar el género, ‘No Rest for the Wicked’ ya ha comenzado su andadura por el Acceso Anticipado de Steam.

El videojuego de Moon Studios y Private Division también se puede jugar a través del servicio de juego en la nube GeForce NOW que, entre otros alicientes, ofrece acceso instantáneo al título ejecutado desde la plataforma en PC, Mac, Shield TV, dispositivos iOS y Android e incluso Chromebook compatibles sin la necesidad de descargar ningún elemento adicional.

No Rest for the Wicked

Es un juego de rol y acción (ARPG), esto indica que la experiencia incluye combates brutales, un mundo rico en detalles, creación de objetos y un sistema de personalización que permite a tu personaje crear refugios y equipamiento.

Todo lo anterior se reúne alrededor de una trama apoyada por un rico elenco de personajes, envuelto con el característico apartado artístico y dificultad de Moon Studios.

De hecho, en su primer fin de semana de estreno ha alcanzado un pico de 36.276 jugadores. En realidad, el juego es la incursión en el género del equipo austriaco con sede en Viena, tras lanzar con éxito los conocidos ‘Ori and the Blind Forest’ y ‘Ori and the Will of the Wisps’.

Un mundo único y pintoresco

La entrega, que ha resultado un espectacular e innovador juego que mezcla rol y acción (ARPG) se abrirá paso a través de una narrativa ambientada en el año 841.

En este periodo el reino se enfrenta a un momento crucial con el fallecimiento del rey Harol Bolein, lo que desencadena un enorme conflicto a medida que la pacífica transición de poder se aventura al desastre.

Una plaga mortal resurge en la remota isla de Sacra, en mitad de esta agitación política, corrompiendo tanto la tierra como a sus habitantes. Con estos antecedentes, nuestros personajes se verán empujados al combate, empuñando sus armas contra bestias y fuerzas invasoras del reino.

Con el sistema de combate de precisión, Moon Studios pretende redefinir el arte del combate a través de mecánicas dinámicas y directas que permitan a los jugadores más habilidosos ejecutar golpes y maniobras letales.

Este sistema promete una experiencia de juego profundamente gratificante, que se diferencia de los ARPG isométricos convencionales por hacer hincapié en la habilidad y la sincronización. Además, también sirve de catalizador para dar forma a tus identidades de clase únicas.

Cada arma cuenta con su propia miscelánea de movimientos y además permite opciones de personalización mediante runas, mejoras y demás.

De este modo, los jugadores no se ven limitados por estructuras de clase y está en sus manos definir los personajes a partir de un surtido de mejoras, equipo, modificadores y habilidades especiales.

Hasta la versión final

Además de su intensa línea narrativa y de explorar las bondades de su sistema de refriega, ‘No Rest for the Wicked’ promete ser objeto de importantes expansiones de contenido antes de publicarse la versión final del título. El parche introducirá una experiencia multijugador, que permitirá a los jugadores formar equipos y competir entre sí en combates JcJ (Jugador Contra Jugador).

La segunda gran llegada de contenido introducirá una expansión del mundo del juego, con nuevos enemigos e historias, además de argumento.

El título está en desarrollo en el Acceso Anticipado de PC Steam y su lanzamiento completo en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC está previsto para algún momento una vez concluida esta fase.