Epic Games presenta su motor gráfico de próxima generación, Unreal Engine 5

La casa de software norteamericana Epic Games ha presentado las características principales de su motor gráfico de nueva generación, Unreal Engine V. Sin embargo, las buenas noticias no terminan aquí, ya que los desarrolladores aprovecharon la ocasión para mostrar la potencia del nuevo motor con una demo técnica en tiempo real ejecutada sobre PlayStation 5.

Con la demostración jugable llamada Lumen in the Land of Nanite, nos vemos, de repente, ya no comprobando las bondades de Unreal Engine V en acción, también podemos hacernos una idea del potencial de PS5, la consola de próxima generación de Sony que llegará al mercado a finales de este año.

Unreal Engine 5 estará disponible en su versión preliminar durante los primeros meses de 2021, con un lanzamiento completo programado para el mismo año. No sólo asegura soporte para PlayStation 5, también Xbox Series X, consolas de la generación actual, PC, Mac, iOS y dispositivos móviles Android.

Fortnite será uno de los grandes beneficiados. Desde la desarrolladora han especificado que Unreal Engine 5 se implementará en el juego a mediados de 2021, ya que el popular formato estará disponible en PS5 y Xbox Series X desde el lanzamiento de las consolas, aunque los primeros meses continuará funcionando con Unreal 4.

Epic promete que se centrará en la compatibilidad entre Unreal Engine 4 y su sucesor, asegurando que los desarrolladores puedan comenzar un proyecto en UE4 y traspasarlo a UE5 sin perder la mayor parte de la programación. La compañía anuncia, además, que su motor gráfico actual ya es compatible con la próxima generación. Del mismo modo, Unreal Engine 5 también será compatible con PlayStation 4 y Xbox One.