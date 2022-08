'Everspace 2': la mayor actualización del juego desde el acceso anticipado añade fuego y hielo

Aunque otros títulos y franquicias emblemáticas han seguido mejorando a lo largo de los años y pronto saldrán grandes obras que ofrecerán todo tipo de características y escenarios dentro del género de videojuegos espaciales, Everspace 2 continúa brindando una experiencia única, que ya ha sido premiada con cerca de un 90% de críticas positivas en Steam. Ahora, su desarrolladora Rockfish Games ha publicado la primera actualización de las dos que quedaban por estrenar en 2022 para el juego (Steam y GOG). Además, se ha confirmado que el contenido estará disponible muy pronto en Microsoft Store.

Bienvenido a un nuevo sistema solar

Drake: Gang Wars añade el nuevo sistema solar Drake con entornos repletos de hielo y lava, exploración submarina, nuevos tipos de enemigos y estados, retos nunca vistos y una misión secundaria de tres capítulos. El área de estreno cuenta con más de una docena de localizaciones creadas a mano, dotadas de decorados que prometen intensos combates espaciales, así como numerosos objetos, puzzles y diferentes desafíos. Controladas por tres nuevas facciones: Coalition, Retaliators y Zurilia, las regiones de este sistema presentan zonas de lava y hielo que aportan nuevas mecánicas, ya que las naves de los jugadores recibirán diferentes tipos de daño al estar expuestas a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, así como a las altas presiones que afectarán a las naves mientras exploran el nuevo contenido submarino.

Introducción al sistema solar Drake

Mientras los chicos de Rockfish Games mantienen el acto final de la campaña en desarrollo, estas misiones prometen dar un ejemplo sobre lo que pueden esperar en la batalla final. Además, el nivel máximo durante el acceso anticipado se ha aumentado hasta 25, y han agregado tres nuevas mejoras de piloto y para nuestro acompañante. Más allá de estas novedades, el equipo también ha incluido habilidades pasivas para todas las subclases de naves y atributos extra para las armas secundarias.

También podemos ver nuevas configuraciones de naves para aquellos a los que les guste experimentar, que se acompañan de nuevos modificadores para que las zonas de alto riesgo sean aún más desafiantes para los pilotos que buscaban más dificultad en estos encuentros. En relación al aspecto técnico, se han añadido al juego la compatibilidad con TrackIR y AMD FSR.

Todavía falta un poco

Casi, pero no, todavía no está terminado. A Everspace 2 solo le falta una actualización durante su acceso anticipado con la que podremos echar un vistazo a cómo será el contenido final del proyecto antes de la versión comercial. Con esta revisión también se han arreglado numerosos errores y se han realizado ajustes y mejoras para el día a día de los jugadores, pero aún tiene una gran actualización programada para este 2022. Ancient Rifts, prevista para este otoño, ofrecerá una primera toma de contacto con el contenido final del juego que actualmente se encuentra disponible en Steam, GOG, y en Microsoft Store. Su lanzamiento en las consolas domésticas Xbox y PlayStation está planeado para principios de 2023. Para esa fecha, desde la desarrolladora confirman una versión completamente optimizada para Steam Deck. No está de más aprovechar y apuntar que para promover la gigantesca actualización, el juego ha rebajado sustancialmente su precio de manera temporal por primera vez desde que salió el acceso anticipado, un precio que según parece, volverá a subir el día del lanzamiento.