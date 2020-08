'Fall Guys' y 'Modern Warfare 2' son los juegos PS Plus de agosto

Fall Guys: Ultimate Knockout y Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered son los juegos gratuitos para los suscriptores del servicio PlayStation Plus en agosto. Desarrollado por Mediatonic, el primero es un título de fiesta multijugador con divertidos eventos en línea donde pueden participar hasta 60 personas. El título todavía no ha salido al mercado, esto quiere decir que ingresará en el servicio el día de su lanzamiento oficial, el 4 de agosto. La última vez que se repitieron las mismas circunstancias fue en 2015 con el estreno de Rocket League, un juego que ha terminado convirtiéndose en todo un fenómeno mundial. Estará disponible en el servicio de suscripción hasta el 31 de agosto.

PS Plus también ofrecerá durante el mes más caluroso del año todo un clásico bélico en versión remasterizada, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, cuya línea temporal de la franquicia ocupa el lugar después de los dramáticos eventos de Call of Duty: Modern Warfare. El título cuenta con la campaña completamente remasterizada para un jugador, nuevas texturas y animaciones, renderizados e iluminación dinámica. Si tienes prisa por ponerle la mano encima, seguro que te interesará saber que ya está disponible para descarga.

Agosto también será el escaparate de Nubla 2, la aventura educativa de Gammera Nest continuará un mes más como juego extra para los suscriptores del servicio. Además del plantel de juegos, PlayStation Plus también ofrecerá un fin de semana de multijugador gratis entre el sábado 8 de agosto a las 00:01 y el domingo 9 de agosto a las 23:59 (hora local).