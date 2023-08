Fatal Fury - City of the Wolves: el clásico de lucha regresa por todo lo alto con una nueva entrega

La compañía japonesa SNK trae buenas noticias para los amantes de los juegos de lucha, ya que su querida franquicia ‘Fatal Fury’ parece que regresa con una nueva entrega que se titulará ‘City of the Wolves’.

Lanzada en 1991, la popular serie de peleas se convirtió en todo un éxito durante la década de los 90, recibiendo una gran acogida y altos límites de popularidad.

Por el momento no se han ofrecido muchos detalles al respecto, desde la desarrolladora tan solo han desvelado un interesante tráiler protagonizado por Terry Bogard y Rock Howard, dos de los protagonistas más apreciados por la comunidad, así como voces de algunos de sus rostros más conocidos para emplazarnos a recibir nuevos detalles próximamente.

La llegada de Najd

Mientras tanto, puedes disfrutar con la llegada de un nuevo personaje a ‘The King of Fighters XV’. Presentado durante el torneo EVO 2023 a comienzos de este mes, Najd se convierte de este modo en el quinto personaje DLC de la Segunda Temporada.

Procedente de Arabia Saudí, esta tranquila luchadora que viste el tradicional Abaya cuenta con extraordinarios poderes. En contraste con su misteriosa apariencia, durante el día es una estudiante universitaria que pasa a transformarse en vigilante nocturna para proteger a los ciudadanos.

Pero aquí no acaban las novedades, ya que la desarrolladora ha confirmado que durante el próximo otoño la entrega recibirá un paquete de mejoras específicas para los diferentes luchadores junto a la llegada de nuevo personaje DLC, Duo Lon, un luchador que, al parecer, arrojará algo de luz sobre el futuro del juego.

Este conocido luchador de Hizoku debutó en la tercera entrega de la franquicia, donde formó equipo junto a Ash Crimson como parte del Hero Team.

Finalmente, hasta el 17 de agosto continúan activas las ofertas de Steam que ofrecen atractivos descuentos en algunos de juegos y contenidos adicionales más populares de SNK, como ‘The King of Fighters XV’, ‘Samurai Shodown’ o ‘Garou: Mark of the Wolves’, entre otros.