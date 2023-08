Las ventas de Nintendo Switch no desaceleran y superan los 130 millones de unidades

Lanzada en 2017, Nintendo Switch sigue creciendo con fuerza. Basta con comprobar los registros del último informe financiero, donde se refleja un total de 129,53 millones de unidades vendidas de la consola a 30 de junio.

Las referencias anteriores, correspondientes al cierre de marzo, aseguraban que Nintendo había vendido 125,62 millones de unidades del sistema híbrido. La diferencia entre ambos valores es de 3,91 millones de unidades, precisamente la cantidad vendida entre abril y junio de este año.

En referencia al mismo periodo del año pasado, que corresponde al primer ejercicio trimestral, el balance general se incrementa hasta un 13,9% recogiendo todas las versiones de la híbrida disponibles actualmente.

La más vendida ha sido el modelo OLED Switch, que refleja un crecimiento del 83% (2,83 millones de unidades). En contrapartida, el modelo base y el formato reducido Lite registran caídas significativas en sus ventas, -51,3% (640 mil) y -26,7% (430 mil), respectivamente.

La fuerza de Zelda

Los casi 4 millones de unidades vendidas en el primer trimestre del año fiscal se pueden atribuir a la puesta de largo de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, que lanzado en mayo ha vendido hasta el momento la increíble cantidad de 18,51 millones de unidades en tres meses. En términos de mercado, el videojuego se ha demostrado como un auténtico “vendeconsolas”.

El informe financiero advierte que la nueva aventura de Link "no solo aumentó significativamente las ventas de software, también representa máximos en ventas de hardware".

En todo caso, la empresa de entretenimiento no solo impulsa el tamaño de su economía alrededor del sector del píxel, ya que la película de Super Mario Bros. ha animado las ventas tanto de ‘Mario Kart 8 Deluxe’ como del resto de títulos del fontanero italiano.

No antes de abril de 2024

En líneas generales, Switch también está logrando tomar distancia sobre las ventas históricas de la familia Game Boy, que una vez fue la tercera consola más vendida en la historia de la casa japonesa.

Ahora, para llegar a lo más alto, el actual sistema híbrido debe superar a Nintendo DS y PS2, ambas con 154 y 155 millones vendidos respectivamente, pero alcanzar estas cifras supone colocar alrededor de 25 millones de unidades más, algo que no parece una tarea sencilla, especialmente cuando la consola ha entrado en su séptimo año de vida, que suele ser el último de cada generación.

Por supuesto, la llegada de su sucesora no impedirá la venta del actual formato, pero las preferencias suelen generarse en torno a la novedad. En este caso, la propia ejecutiva de Nintendo ya ha confirmado a sus accionistas que no se lanzará ningún tipo de hardware nuevo antes de abril de 2024, que es cuando finaliza el actual ejercicio anual.

Esto no anularía su posible anuncio, ya que recientemente varios desarrolladores vienen asegurando que están trabajando con el kit de desarrollo del sucesor de Switch, de modo que ya se estarían preparando productos para el próximo hardware.