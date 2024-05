Una nueva generación de delincuentes quiere recuperar la época dorada de los aluniceros

Estación del Metro de Condequinto. Tres y media de la madrugada del 19 de abril, viernes de Feria. Unos encapuchados roban un BMW 335D que está aparcado en el parking exterior de la parada. El robo dura menos de un minuto. Los ladrones fuerzan la cerradura para abrir la puerta y luego utilizan una llave inteligente para arrancar el coche.

Durante esa misma noche, utilizan el vehículo sustraído en al menos dos robos. Sobre las 5:25, los ladrones llegan a la perfumería Da-mas, un establecimiento adscrito a la cadena Aromas en la calle Miguel de Unamuno, en Sevilla Este. Entran en el local utilizando unas mazas para fracturar el cristal y se llevan artículos de alta perfumería. De nuevo, el robo dura menos de tres minutos.

Los delincuentes son grabados tanto por las cámaras de videovigilancia de la tienda como por unos vecinos de los bloques próximos, que, alertados por las alarmas de la tienda, los sorprenden cuando llevan el material sustraído desde la perfumería hasta el coche en el que han llegado y en el que se marcharán a toda velocidad instantes después, el BMW robado poco antes en la estación del Metro.

Los vecinos llegan a lanzar insultos y amenazas con llamar a la Policía a los delincuentes, pero éstos actúan con calma, saben que ningún patrullero llegará a tiempo y que manejan un coche muy potente, que puede enfrentarse a cualquier vehículo policial en una persecución con garantías de éxito. "Tranquilo, chivatos", llega a decir uno de los encapuchados antes de subirse al coche, después de que se hayan deshecho de las cajas y envoltorios de los perfumes.

Esa misma noche intentaron robar un Audi en un bar de La Algaba, aunque no llegaron a lograrlo. No está claro si este intento de robo fue antes o después del asalto a la perfumería. Mientras tanto, el dueño del BMW regresaba de la Feria a la estación de Metro y se encontraba con que le habían robado el coche. En la parada hay un vigilante que suele hacer rondas por las instalaciones, pero no vio a los ladrones.

El parking no está cerrado ni cuenta con más vigilancia que la del trabajador dando una vuelta periódica por las instalaciones. "Actuaron con toda la tranquilidad del mundo, porque sabíamos que estábamos en la Feria y que tardaríamos en llegar. Vivo en Utrera y habíamos ido ese día a la Feria, dejando el coche en Condequinto y cogiendo el Metro después", explica el dueño del BMW sustraído, que lo ha buscado por todas partes sin éxito y ha colocado numerosos anuncios en redes sociales por si alguien lo viera. "Sabemos que lo están utilizando para cometer robos, pero no hemos podido encontrar ninguna pista del vehículo. Un vecino llegó a ver a los encapuchados, pero no pudo grabarlos. Y ni siquiera llamó a la Policía".

El propietario del coche interpuso la denuncia en Utrera, localidad en la que reside, pero lamenta la pasividad de los guardias civiles que lo atendieron. "Me dijeron directamente que no lo iban a buscar". Luego acudió a la comisaría de la Policía Nacional en Nervión, donde le tomaron declaración. Pero hasta la fecha no hay ni rastro del coche. Alguien le escribió por WhatsApp intentando estafarlo tras ver el anuncio en las redes sociales.

Tampoco hay pistas de un Volkswagen Golf que fue sustraído en Los Bermejales, y que se ha utilizado para cometer luego al menos un robo en un estanco de la avenida de Grecia. Ambos delitos se cometieron la madrugada del 23 de abril, si bien el estanco volvió a sufrir un nuevo asalto el pasado viernes, esta vez protagonizado por dos ladrones en moto. El viernes también se registraron varios robos con fuerza en la zona del Aljarafe, en algunos de los cuales hay constancia de que se empleó un BMW. Así asaltaron una tienda de nutrición deportiva y una tienda de recambios, esta última en Gines.

En las últimas semanas se han registrado varios robos de vehículos y robos con fuerza en establecimientos, en un repunte que parece emular al de aquellas bandas de aluniceros que tuvieron una época dorada entre mediados y finales de la década pasada. Eran los años de las bandas del BMW, que robaban precisamente mediante el mismo método que el que sustrajeron en Condequinto, y de aluniceros muy conocidos como el Ivi, del Polígono Norte, los hermanos Chincoa, de Bellavista, y otras bandas que surgieron de barrios como Torreblanca y de localidades cercanas como Alcalá de Guadaíra, donde en los últimos meses ha habido una oleada de robos de vehículos, muchos de ellos empleados luego en actividades delictivas.

El próximo otoño será juzgado precisamente el Ivi y varios de sus colaboradores, que montaron una de las bandas más activas de los últimos años y desvalijaron más de 70 negocios con fuerza cometidos entre octubre de 2016 y marzo de 2017. Los delincuentes asaltaron tiendas de telefonía móvil, perfumerías y estancos, entre otros negocios, no sólo en Sevilla sino también en las provincias de Cádiz, Córdoba y Málaga.

La Fiscalía solicita para ellos penas muy elevadas, ejemplares, en algunos casos de más de 200 años, si bien la ley establece que el cumplimiento de la pena se fija a partir del triple de la condena más grave impuesta. En el caso del Ivi, la petición más alta es de cinco años, por lo que el máximo de tiempo que cumpliría por estos robos (tiene otras causas, entre ellas una condena a nueve años de prisión por intento de asesinato a un joven, al que dejaron paralítico, en una discoteca de San Jerónimo) sería de 15 años.

La cadena Aromas, a la que pertenece la perfumería Damas, asaltada en Sevilla Este e 19 de abril, fue precisamente una de las firmas más perjudicadas por la actividad de estos aluniceros. La empresa llegó a sufrir 40 robos en dos años, en diferentes tiendas, casi todas ellas de la provincia de Sevilla. Como siempre, los asaltantes sólo iban a por los perfumes caros, artículos que luego tienen fácil salida en el mercado negro. El robo en la tienda de Sevilla Este es el segundo en un mes, pues el 21 de marzo sufrieron otro en un establecimiento ubicado en Los Palacios.

Otra tienda que ya sufrió robos en aquella época dorada de los robos con fuerza y que los ha vuelto a sufrir ahora es Provideo, un negocio de cámaras y drones del polígono PISA, en Mairena del Aljarafe. En junio de 2018, una banda de delincuentes asaltó con mazas el establecimiento y se llevó material valorado en unos 45.000 euros. En las últimas semanas han padecido al menos dos robos con fuerza, de los que no han trascendido más detalles.

En el robo de 2018 también se utilizó un BMW para la huida y fue a plena luz del día. El polígono PISA es un recinto cerrado y que cuenta con vigilancia privada en el interior de las calles, pero ni aún así han podido evitar ambos asaltos. Este tipo de material electrónico también es muy demandado y tiene una fácil salida en el mercado negro. Este periódico ha contactado con la tienda Provideo para recabar más información sobre los hechos, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta por parte de sus responsables.

La nueva generación de delincuentes es también más avanzada tecnológicamente que la anterior. Así lo demuestra un reciente robo en la cervecería Raimundo, un conocido bar de la Calzada, muy próximo a la iglesia de San Benito. Los ladrones utilizaron un sistema de inhibición de las cámaras de videovigilancia. Estas registraron un coche acercándose al local, pero la grabación se corta en ese momento y no se pudo identificar bien el vehículo ni a los asaltantes, que sí fueron grabados luego por las cámaras del interior.

Esta cervecería también tiene ya experiencia con los ladrones, pues fue escenario de otro robo el verano pasado, cuando unos delincuentes forzaron la puerta con una especie de ganzúa o llave falsa para destrozar la caja registradora y la máquina de tabaco y llevarse el dinero que había en el interior de ambas.

En las estadísticas de criminalidad se refleja un incremento muy importante de los robos con fuerza, categoría en la que se encuadran este tipo de asaltos, con los comercios cerrados y sin que haya riesgo para las personas. Los datos más recientes disponibles son los de 2023, pues el Ministerio del Interior aún no ha publicado las estadísticas correspondientes al primer trimestre de 2024. Aún así, ya se observa un repunte bastante notable de estos robos, que son la modalidad delictiva que más crece en Sevilla capital.

A lo largo de 2023, se registraron en Sevilla 2.103 robos con fuerza, es decir, una media de casi seis al día. Esto supuso un 35% más que el año anterior, cuando las denuncias contabilizadas por la Policía fueron 1.560. Así figura en el balance que trimestralmente publica la Secretaría de Estado de Seguridad, y que recoge los datos de los municipios con una población superior a 20.000 habitantes.

Buena parte de este incremento se debe a los robos en domicilios, que fueron 1.057, más de la mitad del total. Estos delitos crecieron un 29% en relación con el año anterior, cuando se registraron 820 casos. Los robos con fuerza en viviendas (no se incluyen aquí casos como el de María del Monte, en el que había moradores dentro y se producen situaciones de violencia física o verbal, y se consideran por tanto robos con violencia e intimidación, que tienen penas superiores en el Código Penal) suelen ir asociados a la actividad de bandas organizadas. El año pasado, por ejemplo, se desmanteló una célula de la mafia georgiana, los mayores expertos de Europa en abrir todo tipo de cerraduras sin causar daños ni destrozos y que suelen operar de forma itinerante y desvalijar cientos de pisos.

A pesar de ello, los datos son muy llamativos, pues estos robos están creciendo por encima de la ciberdelincuencia, que es el ámbito en el que más está subiendo la criminalidad a nivel global, con una oleada continua de estafas y timos, la mayoría de ellos relacionado con el uso de las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles inteligentes y el auge del comercio electrónico.

Ya durante el verano pasado, los comerciantes del centro alertaron de una oleada de robos en sus tiendas, lo que aceleró uno de los proyectos más esperados del nuevo gobierno municipal de José Luis Sanz, el de los serenos. A pesar de ello, antes de Semana Santa se volvieron a registrar varios asaltos más. Sin embargo, el perfil de los delincuentes que roban en el centro es distinto al de estas bandas más organizadas, pues la propia orografía del centro, con sus calles estrechas, hacen del mismo un lugar con pocas vías de escape. El perfil de los ladrones que operan en el centro es más de personas que actúan en solitario o en pequeños grupos, y que buscan más dinero que género.

En el conjunto de la provincia, los datos son algo mejores. Aunque hay una subida de los robos con fuerza, ésta no es tan acusada como en la capital. Se registraron el año pasado 5.125 robos de este tipo en la provincia de Sevilla, lo que supone un 15,5% más que el ejercicio anterior, que se cerró con 4.437 casos. De ellos, 3.089 asuntos fueron robos en domicilios, que repuntaron un 11% en relación con el año 2022, en los que hubo 2.779.

La Policía Nacional ha reaccionado este repunte de los robos creando un nuevo grupo específico para combatir estos delitos a pie de calle, y que empezará a funcionar antes del verano. Es una apuesta del comisario provincial, Ernesto López Ganfornina, tras el análisis de los datos de delincuencia y el aumento de pequeños robos y hurtos, cuyo trabajo de papeleo termina restando operatividad a las comisarías. Está en proyecto la recuperación del grupo Hércules, la unidad que patrullaba las calles del centro en motos, y que durante años dio excelentes resultados. La Feria de Abril, en la que se potenció la presencia policial y la capacidad de respuesta rápida, con agentes de distintas unidades desplegados por el recinto ferial, es el ejemplo a seguir.