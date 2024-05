Graban en vídeo el ruido extremo de un piso turístico en Sevilla de madrugada

La falta de civismo de los turistas es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los vecinos del centro de Sevilla a diario, y cada vez con más frecuencia. Este viernes, la Asociación de Víctimas del Turismo, plataforma que gestiona el partido apolítico 'Sevillanos.org' y que lucha por un "turismo sostenible y coherente contra el parque temático sin vecinos para especuladores extranjeros", ha lanzado una denuncia relativa a un hecho que se vivió en una de las calles del casco histórico durante la madrugada del jueves.

No, no es la caseta municipal de una feria.



Es un piso turístico en Sevilla, un jueves a la 1 am.



Vecinos, desesperados y con crisis de ansiedad, graban vídeo porque ni la policía acude ni el @Ayto_Sevilla piensa frenar esto porque su plan es expulsarles de sus casas. pic.twitter.com/JF3lO3pFF2 — Asociación de Víctimas Del Turismo (@VictimasTurismo) May 24, 2024

Mediante la red social X, la asociación ha compartido un vídeo en el que se escucha una fiesta que provenía de un apartamento turístico de la calle Vírgenes. Los huéspedes, a la una de la mañana, estaban reproduciendo a todo volumen un tema de las Spice Girls, algo que se podía escuchar desde varias calles contiguas tal y como se puede apreciar en el vídeo.

La plataforma critica la inmovilización de la policía y el Ayuntamiento en estos casos, a la vez que alude a las "crisis de ansiedad" que sufren los vecinos: "No, no es la caseta municipal de una feria. Es un piso turístico en Sevilla, un jueves a la 1 am. Vecinos, desesperados y con crisis de ansiedad, graban vídeo porque ni la policía acude ni el Ayuntamiento de Sevilla piensa frenar esto porque su plan es expulsarles de sus casas".

Las viviendas turísticas, un problema cada vez mayor

Los vecinos del centro de Sevilla llevan años sufriendo las consecuencias de la masificación turística que está viviendo la ciudad. Cada semana, especialmente cuando se acerca el fin de semana, son frecuentes las fiestas en los pisos turísticos, los cuales se han convertido en el gran foco del problema.

Aunque recientemente el Ayuntamiento limitó la concesión de licencias en el casco antiguo, ello no evita que los pisos que actualmente se concentran en la zona generen graves molestias a los vecinos residentes.