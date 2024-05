El ‘Héroe del bañador rojo’ presenta este miércoles su libro ‘Nadie lo va a hacer por ti’ en el Real Círculo de Labradores de Sevilla

La Fundación Lecumberri organiza este miércoles, en el Real Círculo de Labradores de Sevilla a partir de las 19,30 horas, la presentación del libro ‘Nadie lo va a hacer por ti’, que relata la hazaña de Miguel Ángel Franco, teniente coronel del Ejército de Tierra español.

Todo ocurrió el 18 de junio de 2017, en un complejo hotelero a las afueras de Bamako, capital de Mali, donde el héroe militar repelió el ataque de un grupo de terroristas armado con AK-47 y pudo salvar a la mayoría de las personas que estaban allí.

En esos momentos, el resort acogía a 12 personas de distintas nacionalidades y el atentado se produjo en un momento de ocio, cuando Franco estaba en la piscina. Su valiente intervención hizo que fuera bautizado por los medios como el Héroe del bañador rojo’ o el ‘Héroe de Mali”.

En la obra, firmada por el propio protagonista y Míchel Suñén, el militar cuenta todas las claves de su experiencia y espera que sirva para contribuir a la evolución personal de sus lectores.

“Solo tiempo después he podido ordenar en mi cabeza lo que pasó aquel día y lo que me hizo responder como lo hice. En mis misiones en los Balcanes, en Oriente Próximo y en África, pero también en mi formación militar, en mi educación y en los principios que me inculcó mi familia, adopté gradualmente unos valores y una preparación que me han llevado a ser quien soy”, explica, para añadir que “creo que cualidades como el sentido del deber, la vocación de servicio, la templanza, la inteligencia emocional o el liderazgo se pueden aprender y mejorar, y que son igualmente útiles tanto para un militar como para cualquier otro ciudadano en su vida diaria”.

Miguel Ángel Franco es teniente coronel del Ejército de Tierra español. Ingresó en la Academia General Militar en 1995. Con veintiocho años de servicio, ha participado en siete misiones internacionales, algunas de ellas en los lugares más peligrosos del mundo. En 2001 en Mostar, en Bosnia Herzegovina; en 2006 en Kosovo; en 2008 en Líbano; en Afganistán en 2010; en Somalia entre 2013 y 2014; en Túnez en 2016, y en Malí en 2017.