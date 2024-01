Final Fantasy VII Rebirth: descubre cómo se las gasta un conocido antagonista del videojuego

Los responsables de Square Enix han distribuido materiales inéditos de ‘Final Fantasy VII Rebirth’, su esperado juego de rol que estará disponible para PS5 el 29 de febrero de 2024.

A través de un vídeo titulado “Destined for Rebirth”, la desarrolladora aclara el conflicto entre Cloud y sus compañeros de viaje, entre ellos Aeris, Tifa, Barret y, por supuesto, su archienemigo Sefirot.

Además de revelar nueva información sobre el peligro que supone este villano para el planeta, el tráiler nos permite anticipar momentos apoteósicos, como el combate contra la bestia del pozo, el desfile de Junon o el incidente de Nibelheim, así como un adelanto del rediseño de personajes y criaturas como la midgardsormr.

‘Final Fantasy VII Rebirth’, nombrado el título “más esperado” de 2024 en The Game Awards, es la nueva entrega del proyecto de remake del conocido videojuego.

Yuffie excels at chaining her attacks together and switching their elemental affinity.Her Doppelgänger ability allows her to attack in tandem with her clone, enabling her to exploit enemies’ weaknesses even more effectively. #FF7R pic.twitter.com/Lyuixd48jz