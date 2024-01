Todos los detalles de Indiana Jones y el Gran Círculo, que llegará este año para Xbox y PC

La presentación oficial de Indiana Jones y el Gran Círculo se produjo durante el Xbox Developer Direct, evento que contó con más de 13 minutos de imágenes del juego e información de los desarrolladores.

Este nuevo viaje protagonizado por el legendario arqueólogo está siendo desarrollado por el equipo de MachineGames (‘Wolfenstein: The New Order’ y ‘Wolfenstein: The New Colossus’), Lucasfilm Games y la producción ejecutiva del conocido Todd Howard de Bethesda Game Studios.

Una aventura inédita

Después del gran anuncio se compartieron más detalles de la producción y se confirmó que la nueva aventura del icónico personaje llegará en 2024 a Xbox Series S|X, PC, Game Pass desde el día uno y también para Xbox Cloud Gaming.

Su trama, que transcurre en el año 1937, entre los acontecimientos de En busca del arca perdida y La última cruzada, se ha confirmado dentro del canon oficial establecido por Disney.

El personaje se calzará de nuevo la piel de un Harrison Ford que tan solo utilizará su rostro para personificar la icónica imagen del aventurero. Al actor de 81 años le sustituirá en las labores de interpretación Troy Baker, conocido por sus trabajos en The Last of Us o Mortal Kombat.

En esta nueva trama el aventurero viajará hasta diferentes lugares del planeta con el objetivo de desentrañar el misterio que se esconde tras El Gran Círculo, que parece que se localiza en varios lugares del globo y conecta la evolución de la humanidad con construcciones ancestrales de gran importancia espiritual.

Esta travesía llevará al doctor Jones a visitar “los salones sagrados del Vaticano, los áridos desiertos de Egipto, los exuberantes templos anegados de Sukhothai y los picos helados del Himalaya” para encontrar las respuestas que busca.

El Gran Círculo

Si bien las secuencias de acción y los rompecabezas se desarrollarán en primera persona, las escenas cinemáticas y algunos otros recursos de juego se representarán en tercera. "Nuestro juego te pone en la piel de un héroe icónico", dice el director de diseño Jens Andersson. “Dado que está desarrollado en primera persona, tendrás la oportunidad de convertirte realmente en Indy, permitiendo explorar y experimentar más íntimamente.”

These puzzles are no match for Indiana Jones! pic.twitter.com/S1QCnIBixn — Bethesda (@bethesda) January 21, 2024

En unas declaraciones publicadas en el sitio oficial de Lucasfilm, el director Jerk Gustafsson ha comentado algunos aspectos del videojuego, incluidas las funciones que se han habilitado para el látigo.

"Nuestro principal objetivo ha sido hacerlo lo más útil y versátil posible", advierte. “Lo que normalmente nos viene a la mente cuando pensamos en el látigo es como herramienta transversal que te permite atravesar entornos balanceándote o trepando. Pero cuando empezamos a trabajar nos centramos, en primer lugar, en el combate, porque sabíamos que esta sería la parte más desafiante”, confiesa.

Para Gustafsson, este elemento tan característico debía tener sentido y combinarse tanto en el acceso a objetos como en combate, de modo que puede golpear y causar daño a los enemigos, pero además permitirá desarmarlos, algo que será muy importante a falta de munición.

Regiones abiertas

Según la descripción oficial, The Great Circle se apoya en una combinación de “narrativa lineal y mapas de regiones abiertas”. El videojuego se centrará en una historia con trayectoria definida y también debería ofrecer partes del mapa con elementos de exploración y líneas argumentales secundarias.

En este sentido, la descripción oficial de la desarrolladora anticipa una “aventura que mezcla narrativa lineal y mapas de regiones abiertas. Alimenta el espíritu de exploración que llevas dentro y descubre un mundo de misterios fascinantes, trampas mortales y aterradores rompecabezas”.

Llegará a Xbox Series, PC y Game Pass en algún momento de 2024. Por ahora, no dispone de fecha concreta, pero Bethesda no debería demorarse demasiado en confirmar planes de estreno.