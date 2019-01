'Fortnite' fue el título más jugado de Switch en 2018

Nintendo ha revelado una lista que recoge los 21 títulos más jugados en Nintendo Switch durante 2018. Es curioso, que, a pesar de tener un catálogo propio con obras de mucho peso, como Super Smash Bros Ultimate, Mario Odyssey o The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, el juego que ocupa el primer lugar de la lista es nada menos que Fortnite. También llama poderosamente la atención que el battle royale ocupe la posición de honor cuando su lanzamiento se producía mediado este año, superando a muchos de los pesos pesados de la híbrida que debutaron el pasado año. Uno de los principales motivos es el éxito que tiene el juego entre diferentes públicos, aunque el hecho de que sea gratuito también aporta un buen incentivo. Aquí tienes la lista completa.

1 - Fortnite

2 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

3 - Super Mario Odyssey

4 - Splatoon 2

5 - Mario Kart 8 Deluxe

6 - FIFA 19

7 - Minecraft

8 - Pokemon: Lets Go Pikachu

9 - Pokemon: Lets Go Eevee

10 - Xenoblade Chronicles 2

11 - The Elder Scrolls 5: Skyrim

12 - Rocket League

13 - Mario + Rabbids: Kingdom Battle

14 - Pokemon Quest

15 - Stardew Valley

16 - Dragon Ball Xenoverse 2

17 - Octopath Traveler

18 - Super Smash Bros. Ultimate

19 - Paladins

20 - Super Mario Party

21 - Mario Tennis Aces

Como se puede comprobar The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild y Mario Odyssey completan el trío de honor, pero no han podido superar el éxito del juego de Epic Games. También resulta interesante ver cómo otros juegos gratuitos, como Paladins, ha sido muy bien acogido durante 2018.