España busca un hueco dentro del sector de los videojuegos en la Gamescom alemana

Llega una nueva edición de la Gamescom, la mayor feria de videojuegos de Europa, que se celebrará un año más en la ciudad alemana de Colonia. Las principales compañías de videojuegos ya presentaron sus principales novedades en la E3 de Los Angeles, celebrada a mediados de junio. Sin embargo, aún se reservan algunos de sus lanzamientos para la feria europea.

Los principales desarrolladores tendrán su espacio en los 11 pabellones con los que cuenta el recinto. Sony, Activision, EA, Microsoft, Nintendo o Ubisoft acapararán la atención de los asistentens al evento y presentarán las principales novedades de franquicias como Assassin's Creed Odyssey, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 4 o el videojuego más exitoso del momento, Fornite. Otro de los focos de atención se concentrará en la particular "batalla futbolística" entre FIFA 19 y PES 2019.

La feria se celebra entre el 21 y el 25 de agosto en la ciudad alemana. La programación cuenta con dos vertientes. La primera, el día 21, está dedicada exclusivamente al campo profesional y será cuando las grandes empresas presenten sus novedades. A partir del día 22, cualquier aficionado a los videojuegos podrá asistir para disfrutar en primicia de los nuevos títulos que llegarán al mercado en los próximos meses. Pese a que no se esperan conferencias de las grandes desarrolladoras, Microsoft sí tiene previsto realizar una presentación en vídeo el martes a las 16:30.

España será el país invitados en esta edición. El Instituo de Comercio Exterior (ICEX) y la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) promueven la presencia del país con un stand de 120 metros que contará con la presencia de 16 desarrolladoras: Altered Matter, Badland Games Publishing, Blade, Estudio Ábrego, Gammera Nest, Gato Salvaje Studio, Herobeat Studios, Localsoft, Plastic SCM, Playcom, PlayGiga, Playstark Games, Raiser Games, Sila Games, Stage Clear Studios y Therion Games.

Durante la inauguración del evento ha estado presente el ministro de Cultura, JoséGuirao, que ha aprovechado para destacar el potencial de España en el sector, asegurando que el hecho de ser país invitado es "un reconocimiento y un síntoma claro de que la creatividad española en tema de videojuegos es enorme". Además, ha señalado que el potencial del país y sus niveles de crecimiento en el sector son "muy altos".

De esta forma, España tratará de abrirse hueco en un mercado copado por las grandes compañías americanas y asiáticas.