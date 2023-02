La demo de combate de 'Like a Dragon: Ishin!' se estrena para ordenador y consolas

Para celebrar su estreno en occidente, Like a Dragon: Ishin! ha recibido una versión demo centrada en el sistema de combate del videojuego de Ryu Ga Gotoku Studios y SEGA para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Aunque aquí en Occidente lo consideramos como una nueva obra, se trata de una remasterización de Yakuza Ishin, original del estudio publicado en Japón en 2014 para PS4 y PS3, cuyo lanzamiento se está produciendo en diferentes fases, con accesos previos que se dan por concluidos el 21 de febrero con el estreno mundial para las mencionadas plataformas. En todo caso, la entrega amplía a su predecesor de 2014, como adelantábamos exclusivo para Japón, con contenido totalmente nuevo, gráficos remasterizados, soporte de localización y capacidades mejoradas bajo el motor Unreal Engine 4.

La extensión del formato ha limitado la demostración de Like a Dragon: Ishin a sus posibilidades de combate a través de dos escenarios diferentes: el primero a una sección de enemigos en el templo Kiyomizu y, después, contra tres guerreros con armadura.

El sistema de lucha del videojuego funciona en base a cuatro estilos diferentes: Espadachín, Pistolero, Luchador y Bailarín Salvaje, este último con un estilo de lucha que mezcla espada con arma de fuego. Cada estilo se sostiene sobre una generosa cantidad de combos y habilidades propias. “Una lista de armamento variado marca la transición entre la lucha clásica con espadas y la guerra armada moderna, mientras los usuarios entrenan y mejoran las habilidades para desbloquear capacidades más poderosas”, detallan desde Ryu Ga Gotoku Studios.

