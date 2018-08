'Mafia III' y 'Dead by Deadlight', entre los juegos PlayStation Plus de agosto

Sony ha revelado la lista de juegos que se podrán descargar de forma gratuita durante este mes de agosto dentro del programa de fidelización PlayStation Plus. Como destacado para PlayStation 4 tenemos Mafia III, el título de 2K y Hangar 13 protagonizado por Lincoln Clay, un marginado veterano de la Guerra de Vietnam que regresa a su hogar del campo de batalla. Huérfano desde niño, encuentra la familia que nunca ha tenido en la mafia negra de la ciudad. Cuando la nueva familia de Lincoln es traicionada y asesinada por la mafia italiana, su única obsesión será la venganza, comenzando así una guerra contra los italianos.

El siguiente juego en ampliar el catálogo es Dead by Deadlight, un título multijugador asimétrico 4 contra 1 en el que uno de los jugadores adopta el rol de despiadado asesino mientras que los demás juegan como supervivientes que tratan de escapar y no ser capturados, torturados y asesinados.

Durante este mes regresa PlayStation Plus Bonus con dos juegos adicionales que se podrán descargar sin coste. En primer lugar, se podrá acceder a Saber es poder, el party-quizz de PlayLink que permite a los jugadores utilizar su móvil o tableta como mando, y Here They Lie, un título de terror para PlayStation VR donde el jugador explorará una ciudad monocromática de pesadilla repleta de siniestras criaturas.

Como bonificación especial este mes los jugadores también podrán disfrutar de Drawfigthers, el título de combate por turnos de los españoles Wildbit Studios dentro del programa PlayStation Talents, que permite al jugador dibujar su propio luchador para convertirlo en un personaje 3D dentro del juego.

Junto a éstos, los miembros de PS Plus también podrán disfrutar de Bound By Flame y Serious Sam 3: BFE para PS3 y de Draw Slasher y Spacehulk para la portátil PS Vita.

A continuación, tenéis el listado completo de títulos que podrán descargarse a partir del día 7.

Mafia III (PS4)

Dead by Daylight (PS4)

Saber es poder (Juego extra - PlayLink)

Here They Lie (Juego extra - PS VR necesario)

Bound by Flame (PS3)

Serious Sam 3: BFE (PS3)

Draw Slasher (PS Vita)

Space Hulk (PS Vita)

Recuerda que aún se encuentran disponibles para descarga los títulos citados a continuación.

Absolver (PS4)

Heavy Rain (PS4)

Rayman 3 HD (PS3)

Extreme Exorcism (PS3)

Space Overlords (PS Vita + PS4)

Zero Escape: Zero Time Dilemma (PS Vita)