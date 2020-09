Microsoft presenta Xbox Series S, el paso intermedio a la nueva generación de Microsoft

Xbox Series S finalmente se ha hecho realidad: tan sólo un mensaje publicado en el perfil oficial de Xbox ha servido para concretar un proyecto que se rumoreaba desde hacía meses y que unas horas antes había sido revelado por una filtración que ha obligado al fabricante de Redmond a adelantar sus planes.

👀 Let’s make it official!Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq