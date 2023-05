'Mouse': El Mickey más veterano protagoniza un nuevo videojuego para adultos

Con la entrada de la versión primigenia de Mickey a dominio público, varios creadores están aprovechando la coyuntura para realizar interpretaciones del personaje que nunca se permitirían en Disney. Una prueba de ello es Mouse, un nuevo videojuego de disparos en primera persona que cuenta con página oficial en Steam, lo que nos permite anticipar algunos elementos del singular proyecto.

En primer lugar, lo que le permite al desarrollador usar la figura de Mickey en su juego es que los derechos de la película de animación Steamboat Willie de 1928, recientemente han entrado a dominio público. Sin embargo, Disney aún conserva los derechos de la última versión "actualizada" del personaje.

Ese ratón es un mafioso

Desarrollado por el estudio polaco Fumi Games, el proyecto muestra un mundo en blanco y negro repleto de ratones con aspecto de mafiosos. Aquí el jugador asume el papel del detective privado John Mouston, que según parece, necesita disparar a todo ratón que se le cruce para resolver el misterio que ha llevado a corromper la ciudad.

Según los creadores de Mouse, la obra se inspira en los videojuegos clásicos de disparos en primera persona, mezclados con suficiente estilo de género negro y una generosa dosis de jazz en su banda sonora. En cuanto a funcionamiento, la compañía promete que el combate será bastante versátil, permitiendo planificar acciones e incluso actuar con sigilo.

En principio, el sistema de pelea promete al jugador que podrá afrontar las situaciones como prefiera, ya sea "corriendo y disparando, saltando y esquivando, o planificando cuidadosamente tus ataques", además se añade la posibilidad de gestionar el arsenal con una herramienta de actualización para las armas. El desarrollador asegura que en la versión final no faltarán generosas cantidades de acción y combate, pero también se reserva un desarrollo adulto de la trama.

Mouse promete traer combates complejos

Aunque el primer tráiler protagonizado por la versión “alternativa” de Mickey se centra en los tiroteos, desde la desarrolladora aseguran que no será la única forma en la cual se podrá ver al famoso ratón. Por el momento, Mouse está confirmado solo para PC y no esperes un plazo corto hasta su estreno, ya que como demuestra el material, la obra se encuentra en fases muy tempranas de desarrollo. Sin embargo, esto no ha impedido que esté recibiendo cantidad de atención en redes, donde su vídeo ya cosecha miles de visitas.