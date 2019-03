'Outlaws of the Old West', mundo abierto y supervivencia en el viejo oeste

Después de alcanzar la gloria con Red Dead Redemption 2 el pasado año, y continuar cabalgando sin descanso en el online, el género western recibe otra interesante propuesta con Outlaws of the Old West, desarrollado por el estudio estadounidense Virtual Basement. Se trata de un juego en línea en mundo abierto enfocado a la exploración y la supervivencia en las tierras salvajes del viejo oeste de los Estados Unidos.

En este mundo abierto, hasta 150 jugadores simultáneos exploran y administran recursos para mantener a su personaje en pie, sin morir de hambre o sed, en un ambiente hostil. No podrían quedarse fuera las constantes amenazas de la naturaleza en tierras casi inexploradas y, por supuesto, los peligrosos bandidos que pueden dar fin a nuestra aventura en cualquier momento.

La recolección y administración de recursos, no sólo permitirá la supervivencia, también garantiza que el personaje se desenvuelva con cierta seguridad en el viejo oeste. Con el tiempo es posible, incluso, construir casas o montar un negocio. Podremos crear facciones y gremios o ser un lobo solitario. Aunque hay disponibles algunos PNJs (personajes controlados por el juego), con los que puedes interactuar (incluyendo a los bandidos) la gran mayoría de las interacciones en Outlaws of the Old West se produce entre jugadores, con una gran atención a elementos PvP (jugador contra jugador).

Las acciones con otros jugadores pueden traer consecuencias. Si decides situarte fuera de la ley, puede que al final la justicia te termine encontrando o caigas cazado por otros jugadores que van a recibir una recompensa por tu cabeza. La versión de PC de Outlaws of the Old West se mantendrá en periodo de pruebas desde mañana martes 12 hasta su lanzamiento oficial. Las versiones anunciadas para Xbox One y PlayStation 4 llegarán próximamente, aunque por el momento no se han ofrecido plazos.