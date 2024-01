Palworld: El videojuego al estilo Pokémon, pero con armas, ya tiene fecha de lanzamiento

Los responsables de la desarrolladora Pocketpair han confirmado los planes de lanzamiento para ‘Palworld’, su nuevo videojuego de supervivencia y construcción. El título que promete una especie de “Pokémon, sólo que con armas”, llegará en Acceso Anticipado el 19 de enero, con lanzamientos para PC y Xbox Series X|S. Además, en la misma fecha también estará disponible para los suscriptores de Game Pass en todas sus modalidades.

Desde Pocketpair describen ‘Palworld’ en su página de Steam como un "videojuego de creación, supervivencia y captura de monstruos", pero advierten de "una variedad de mecánicas de otros géneros para brindar una experiencia completamente nueva." En este sentido podrás vivir plácidamente junto al centenar de amigos que estarán disponibles de inicio. Tras cazarlos, podrás compartir con ellos actividades tan gratificantes como la agricultura, la explotación terrestre y marítima, la lucha, la exploración de mazmorras, o la construcción y la reproducción. Hasta aquí nada que se desligue del tono general de sus semejantes, excepto por algún detalle, y no se trata tan sólo de las armas.

Palworld will be available to play day one with Game Pass for Xbox Series X|S, Xbox One, and Windows on January 19 at 00:00 PST too!https://t.co/Bfs2YbvXZyEmbark on a journey across Palpagos Island with your friends and Pals!@Xbox @XboxGamePass