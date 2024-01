Empyrion anuncia la expansión de su universo gracias a un acuerdo con Funcom

Eleon Game Studios y Funcom han revelado los aspectos de una colaboración que ofrecerá mayor libertad a los desarrolladores de ‘Empyrion - Galactic Survival’ y les permitirá centrar sus esfuerzos en el desarrollo de los futuros proyectos de la marca.

El acuerdo establece que Funcom contribuirá con financiación y servicios de publicación mientras que la desarrolladora se encargará de la creación, entre ellos de una nueva entrega de ‘Empyrion’ sin anunciar y la primera expansión del juego original, que estará disponible en Steam y Epic Games Store el 6 de febrero de 2024 bajo la denominación ‘Dark Faction’.

El equipo con sede en Lausana (Suiza) lleva trabajando en su título de mundo abierto y supervivencia desde 2015, ampliando y revisando la experiencia constantemente. Esto ha incrementado gradualmente el número de usuarios que han visitado planetas y construido sus propias naves espaciales para explorar hasta los confines de la galaxia.

📢‼️Get ready for Dark Faction, the first ever DLC for Empyrion - Galactic Survival. Experience new environments, story, devices, building blocks, improved melee combat, and more. The first planet falls on February 6!⏩https://t.co/atXqcrrsI4 pic.twitter.com/LYOxeLTsHw