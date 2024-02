Paranormal Activity: la franquicia cinematográfica confirma un terrorífico videojuego

La franquicia cinematográfica de terror ‘Paranormal Activity’ sumará una nueva adaptación al medio de entretenimiento digital a través de un videojuego llamado ‘Paranormal Activity: Found Footage’.

Paramount Game Studios lo lanzará en 2026 para “múltiples plataformas”, aunque por el momento sin especificar qué consolas y dispositivos.

Los estudios encargados para desarrollar el proyecto son DreadXP y DarkStone Digital. Este último equipo está dirigido por Brian Clarke, creador del aplaudido videojuego de terror independiente ‘The Mortuary Assistant’. “Estoy muy emocionado de hacerlo porque esta serie me encanta desde el principio y ha moldeado en gran medida mi estilo de terror. Hay mucho trabajo por hacer”, celebraba Clark en su perfil en la red social X (anterior Twitter).

Hasta el momento, lo único que se sabe del proyecto es que mantendrá el formato narrativo de los largometrajes y “expandirá el universo y la tradición” de la franquicia.

My latest project is a Paranormal Activity game. I am beyond excited to be doing this as I have loved this series from the very beginning and it heavily shaped my style of horror.Lots of work to do! Follow to stay up to date!#ParanormalActivity #horror #indiedev #gamedev pic.twitter.com/iePiOygrEb