Borderlands: Cate Blanchett y Jamie Lee Curtis prometen acción y humor en la adaptación del videojuego

Lionsgate Movies ha distribuido el primer tráiler de la ambiciosa adaptación cinematográfica de la franquicia de videojuegos ‘Borderlands’ y, desde el primer segundo, el material deja meridianamente claro que el largometraje no renunciará a la combinación de humor ácido y acción que caracterizan los productos de Gearbox Software publicados por 2K.

Aunque contará con muchos personajes reconocibles para los seguidores de la franquicia, la adaptación no debería seguir el guion de ningún título publicado dentro de su amplio catálogo.

Aventuras y mucho humor

En la historia seguiremos las aventuras de Lilith (Cate Blanchett), una "malvada cazarrecompensas con un misterioso pasado, que regresa de mala gana a su hogar, Pandora, el planeta más caótico de la galaxia. Su misión es encontrar a la hija desaparecida de Atlas, el cabronazo más poderoso del universo", detalla la sinopsis oficial.

Al igual que en la serie de videojuegos, la cazadora reclutará otros buscadores para que la ayuden, como Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu), Atlas (Edgar Ramírez) y la doctora Tannis (interpretada por Jamie Lee Curtis). Tampoco faltará el personaje más conocido de ‘Borderlands’, el sarcástico robot Claptrap, cuya voz corre a cargo del cómico Jack Black.

El tráiler muestra que la adaptación cinematográfica se centrará en una mezcla de acción intensa con humor, en ocasiones atrevido para complacer a sus seguidores. Al mismo tiempo, la intención de la producción no se limita a complacer a sus usuarios tradicionales, sino que pretende expandir su espectro de público.

El vídeo realmente parece haber recogido el espíritu del videojuego y el resultado deja un regusto que recuerda a la trilogía cinematográfica ‘Guardianes de la Galaxia’ de Marvel Studios.

En unas recientes declaraciones al medio especializado IGN, el director de la desarrolladora responsable de la franquicia, Randy Pitchford, que también es el productor ejecutivo de la película, admitía que "el hecho de que Guardianes tuviera éxito ha permitido que esto fuera aún más fácil de respaldar y hacer".

Dos directores

No obstante, la producción de la cinta no ha resultado sencilla. Las grabaciones comenzaron a realizarse el 1 de abril de 2021 bajo la dirección de Eli Roth y se dieron por concluidas en junio de ese mismo año. Sin embargo, en enero del año pasado, se anunció que el director Tim Miller se encargaría de realizar dos semanas de grabaciones complementarias, algo que no tendrá consecuencias en su llegada a los cines el próximo 9 de agosto. En España, Diamond Films será la encargada de distribuir la película.