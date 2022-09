PlayStation Plus: esta es la lista de juegos gratis para octubre de 2022

Como todos los meses PS Plus, el servicio de suscripción de PlayStation, ha confirmado los juegos que llegarán de forma gratuita a las consolas de sus suscriptores en las modalidades de Essential, Extra y Premium. Los elegidos saldrán a la vente por el económico precio de 0 euros y se podrán obtener desde el día 4 de octubre hasta el 31 del mismo mes.

Aunque aún no se han desvelado los que estarán en la parrilla en la parte de Extra y Premium, ya que la compañía ha explicado que estos se desvelaran más tarde, sí que ya se conocen los elegidos Essential. En esta ocasión serán tres, llegando a un amplio público al contar con un gran abanico de géneros.

Uno de los últimos trabajos de la empresa Milestone, responsable de grandes franquicias como el videojuego de motos MotoGP, pone a disposición de los usuarios Hot Wheels Unleashed. La descripción del juego promete volver a la esencia del juego de coches de la infancia, construyendo tu propia pista, aprovechando todo lo que hay alrededor y así crear diseños increíbles tanto dentro como fuera del gran circuito de carreras. “Dobla y alarga las emblemáticas "piezas naranjas", añade bucles, propulsores especiales, obstáculos y elementos únicos para crear un fantástico parque para tus carreras”, reza la sinopsis de este juego que promete regresarte a tu niñez.

El segundo juego que se incluye en este mes de octubre es Injustice 2. Superhéroes, villanos, ejércitos lucha y más de un final que tendrás que descubrir según tus elecciones. El universo DC se une con personajes como Batman, Superman, Wonder Woman o Catwoman para luchar por obtener la victoria sobre el otro bando. Su sinosis reza que “Injustice 2 continúa la historia iniciada en Injustice: Gods Among Us, en la que Batman y sus aliados colaboran para reconstruir la sociedad, pero han de enfrentarse a aquellos que quieren restaurar el régimen de Superman”. Es hora de ponerse del lado de Batman o de Superman. A partir del día cuatro de octubre descubrirás cuál es tu bando.

Por último, Superhot. Se trata de uno de los juegos más revolucionarios que hubo ya que se trata de un juego de disparos bastante atípico, siendo cada tiroteo un rompecabezas o un enigma por sí solo. Esto se debe a que el tiempo, salvo cuando decides que es hora mover a tu personaje, se encuentra congelado. Se describe como “SUPERHOT es el primer shooter en primera persona donde el tiempo se mueve solo si tú lo haces. Sin barras de salud que se regeneren. Ni alijos de municiones convenientemente situados. Solo estás tú, superado en número y armamento, aunque podrás agarrar las armas de los enemigos” A todo el que le gusten los disparos es su juego.