'Power Rangers: Battle for the Grid' muestra vídeo y nuevos detalles

Power Rangers: Battle for the Grid, es un nuevo juego de lucha para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch dedicado a la famosa franquicia de televisión que nace de la colaboración entre nWay, Hasbro y Lionsgate. De acuerdo con las notas oficiales del proyecto, se trata de un "juego de lucha fácil de aprender, pero difícil de dominar, que brinda una visión moderna a la franquicia de los Power Rangers". Un título completamente nuevo que no guarda ningún tipo de relación con Power Rangers: Legacy Wars, publicado por Software House en plataformas móviles.

Battle for the Grid ofrecerá un sistema de combate completamente original y diferentes sets de juego para cada personaje. Entre los luchadores confirmados encontramos a Jason Lee Scott, Gia Moran, Tommy Oliver y Lord Drakkon. Otro elemento importante es la presencia de soporte multiplataforma: "Todos los jugadores en Xbox One, Nintendo Switch o PC estarán en el mismo grupo".

PlayStation 4 se queda fuera de los planes iniciales, pero más adelante se podría tratar de incluir a su base de jugadores. También contará con cross-progression y se podrá continuar con la partida y conservar todo lo avanzado independientemente de la plataforma en que se juegue. Esta función también llegará a PlayStation 4.

El juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en abril de este año. El equipo de desarrollo también ha anunciado una versión para PC, que se lanzará en Steam también a lo largo de 2019.