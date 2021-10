'A Quiet Place' se convertirá en videojuego con un título centrado en la narrativa

La productora Saber Interactive ha confirmado el desarrollo de un videojuego de terror basado en la serie de películas Un lugar tranquilo (A Quiet Place) de Paramount Pictures. El título será una aventura de horror para un jugador y pondrá especial énfasis en su narrativa, ya que contará con una trama original. El juego, que se llamará simplemente A Quiet Place, está siendo desarrollado por el estudio canadiense iLLOGIKA, una casa fundada en Montreal por un equipo de exprogramadores, diseñadores y autores de Ubisoft que han trabajado en el pasado en las series Rainbow Six y Far Cry, en asociación con el desarrollador estadounidense EP1TOME.

El editor promete una nueva forma de capturar y experimentar el concepto de suspense, emoción y drama de las películas. "El videojuego permitirá a los fans experimentar la tensión de las películas con un nivel de inmersión que nunca habían sentido", detalla el director creativo Herve Sliwa. Las declaraciones de Sliwa se hacen eco de las palabras del editor jefe de Saber Interactive, Todd Hollenshead, quien añade que "el extraordinario éxito de las películas deja claro que el público está hambriento de más aventuras de este universo e iLLOGIKA está creando una experiencia que será realmente atractiva y estará a la altura del nombre de esta popular IP".

Para llevarlo a buen puerto, los desarrolladores y guionistas están trabajando sobre una historia de supervivencia inédita dentro del universo donde se desarrollan las películas. Esto significa que en ningún caso se tratará de una adaptación directa de la popular cinta protagonizada por John Krasinski (The Office, Tom Clancy's Jack Ryan) y Emily Blunt (On Tomorrow's Edge, The Devil Wears Prada).

Los representantes de la editora aún tienen que confirmar muchos aspectos de la producción, como, por ejemplo, las plataformas en las que se lanzará el juego. Lo que sí han asegurado es que A Quiet Place llegará al mercado en 2022 y que se dará más información del proyecto a finales de este año.