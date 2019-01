'What Remains of Edith Finch' será el próximo juego gratuito de Epic Games Store

Tras regalar Subnautica, y actualmente hacer lo mismo con Super Meat Boy, el aclamado What Remains of Edith Finch de Giant Sparrow y Annapurna Interactive será el próximo juego gratuito de Epic Games Store.

La plataforma de Epic Games ofrecerá el juego de manera totalmente gratuita entre los próximos 10 y 25 de enero de 2019. Una vez los jugadores añadan el título a su biblioteca, este estará disponible para siempre en su colección.

Obra de los creadores de The Unfinished Swan, What Remains of Edith Finch es un juego de aventuras y colección de historias extrañas acerca de una familia residente en Washington. Desde una perspectiva en primera persona, los jugadores encarnan al hijo Edith para explorar la casa, ahondar en la historia familiar y descubrir por qué es el último integrante vivo.