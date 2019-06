'Resident Evil: Revelations' y 'Goat Simulator', entre los nuevos juegos de Xbox Game Pass

Xbox ha anunciado la llegada de nuevos juegos a Xbox Game Pass en junio. Resident Evil: Revelations, Rare Replay, Torment: Tides of Numenera y Goat Simulator son los cuatro títulos que se unirán al catálogo antes de que acabe este mes.

Resident Evil: Revelations (Xbox Game Pass para consola, Xbox Game Pass Ultimate). Si eres de los que disfruta con los survival horror, no pierdas la oportunidad de sumergirte en esta exitosa entrega de la saga Resident Evil, que incluye los DLC previos y nuevas características. La historia se desarrolla antes de los ataques bioterroristas en Kijuju y Lanshiang, cuando la BSAA aún era una organización en desarrollo. Aborda con Jill Valentine un barco fantasma en el mar Mediterráneo en busca de su antiguo compañero, Chris Redfield. Descubre la verdad oculta tras la destrucción de una ciudad flotante o juega al modo Asalto y enfréntate a oleadas de enemigos con la ayuda de otros jugadores. Disponible: 20 de junio.

Rare Replay (Xbox Game Pass para consola, Xbox Game Pass Ultimate). Para conmemorar su XXX aniversario, Rare reúne las aventuras de sus personajes clásicos en una colección de 30 juegos preparada con mimo y en exclusiva para Xbox One. Rare Replay es, desde sus primeros títulos en 2D hasta sus éxitos en Xbox 360, todo un tesoro tanto para jugadores veteranos como nuevos. Combate con los Battletoads, hazte con las jiggies en Banjo-Kazooie y lucha por el futuro en Perfect Dark para descubrir los extras y conocer, en exclusiva, el proceso de creación de los éxitos de Rare Replay. Disponible: 20 de junio.Torment: Tides of Numenera (Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate). Torment: Tides of Numenera es un juego de rol ambientado mil millones de años en el futuro en un mundo de fantasía y ciencia. Descubre el noveno mundo, construido sobre los restos de civilizaciones extintas super avanzadas, y deja tu propia huella en él. El juego explora temas profundos y personales como la vida, la mortalidad y el sacrificio, desafiando a los jugadores a tomar posiciones intelectuales y decisiones morales. Disponible: 27 de junio.

Goat Simulator (Xbox Game Pass PC, Xbox Game Pass consola, Xbox Game Pass Ultimate). Goat Simulator es lo último en tecnología de simulación de cabras. Se acabó lo de fantasear con ser una cabra, ahora podrás serlo. Pero ¿de qué va Goat Simulator? De causar tanta destrucción como puedas. Destruye cosas con estilo, por ejemplo, dando una voltereta hacia atrás mientras cabeceas un cubo a través de una ventana y ganarás aún más puntos. Disponible: 27 de junio.

Recuerda que por tiempo limitado puedes comprar el primer mes de Xbox Game Pass Ultimate por 1€, una suscripción que incluye Xbox Game Pass para consola, Xbox Game Pass para PC y Xbox Live Gold.