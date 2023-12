SEGA anuncia el reinicio de franquicias emblemáticas como Crazy Taxi, Jet Set Radio y más

Durante la gala “The Game Awards 2023”, las altas esferas de SEGA confirmaban que se encuentran trabajando en renovados capítulos de varias de sus franquicias más conocidas. En el evento, la empresa de entretenimiento japonesa mostró algunos materiales de los nuevos capítulos de ‘Jet Set Radio’, ‘Streets of Rage’, ‘Golden Axe’, ‘Crazy Taxi’, y ‘Shinobi’, con diferentes formatos e identidades visuales.

En declaraciones al Washington Post, el codirector de operaciones de la compañía, Shuji Utsumi, explica que el reciente éxito de Sonic ha sido vital para motivar la inversión en franquicias clásicas. Según parece, el

personaje ha demostrado que existen muchas oportunidades para alcanzar nuevas audiencias con las que la empresa tan “sólo soñaba en el pasado”. Al mismo tiempo, se está evaluando cómo expandir las operaciones de estas marcas a medios que vayan más allá de los videojuegos.

Utsimi comenzó explicando en la entrevista que "con estos reinicios realmente queremos mostrar la mentalidad mordaz y rebelde que históricamente caracteriza la propiedad intelectual de SEGA. El desarrollo del nuevo Jet Set Radio, por ejemplo, se encuentra en una etapa avanzada y en él participan los desarrolladores originales de la serie.”

En el caso de ‘Jet Set Radio’, la compañía parece apostar por un videojuego con un estilizado estilo visual 3D que, apoyado en un impresionante apartado musical, mantiene el objetivo de colorear y pintar ciudades futuristas con graffitis. Utsumi, asegura que es un buen momento para promover el desarrollo de una secuela. Según explica, si bien el juego original aportó un concepto “adelantado” para su época, un nuevo capítulo podría encontrar un mayor grado de aceptación en la actualidad. El videojuego narra la historia de una pandilla de patinadores que deambulan por las calles de una Tokio futurista utilizando el graffiti para marcar sus territorios.

