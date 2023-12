La nueva versión de Brothers: A Tale of Two Sons entre las novedades de The Game Awards 2023

La editora 505 Games fue correspondida por la organización de The Game Awards 2023 con la oportunidad de abrir la línea de novedades y la aprovecharon presentando un remake para el querido ‘Brothers: A Tale of Two Sons’. La nueva versión del juego ofrecerá gráficos renovados y “algunas sorpresas” para aquellos que jugaron la aventura original de 2013, desarrollada por Starbreeze bajo el amparo de Josef Fares. La revisión, en cambio, está siendo desarrollada por Avant Garden Games y promete preservar el tipo de aventura de la versión original. Sin embargo, se han reservado algunas variaciones en el sistema de control y en la gama de opciones de accesibilidad.

El primer anuncio de los Game Awards 2023

Aún no está claro si la jugabilidad seguirá basándose en el control individual de cada protagonista mediante un joystick analógico para cada uno de los hermanos, pero según la información difundida por 505 Games, la versión actualizada, que se publicará el 28 de febrero de 2024, permanecerá muy fiel a la aventura original. Algunas capturas de pantalla compartidas por el editor muestran elementos como objetos, enemigos e incluso entornos, que han sido objeto de actualizaciones visuales.

The Brothers Remake has been rebuilt from the ground up in Unreal Engine 5 with all-new graphics, environmental lighting, brand-new character models and beautifully crafted levels. Wishlist Now: https://t.co/vIXPpYKTBa#BrothersRemake pic.twitter.com/IC0yEXDdAz — 505 Games (@505_Games) December 8, 2023

Será un muy fiel al original

La compañía también confirmó que la nueva versión de ‘Brothers: A Tale of Two Sons’ se podrá jugar solo o con un amigo en modo cooperativo local. En este caso, cada uno de los involucrados mantendrá el control individual sobre uno de los protagonistas y necesitarán comunicarse para llegar al final de la aventura. La revisión tiene versiones confirmadas para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. En ordenadores, el título estará disponible a través de Steam, Epic Games Store y GOG.

Una gala repleta de anuncios

Los Game Awards se encuentran entre los principales eventos de la industria de los videojuegos, donde además de premios también se realizan importantes anuncios, como demuestra el propio remake de ‘Brothers: A Tale of Two Sons’, así como ‘Pony Island 2: Panda Circus’, ‘The Rise of the Golden Idol’ y ‘Usual June’. También se anunció ‘World of Goo 2’, 'No Rest for the Wicked' y ‘Exodus’, que presume de la participación directa del actor Matthew McConaughey (‘Interstellar’). A todo lo anterior hay que añadir una expansión gratuita para ‘God of War Ragnarok’ llamada ‘Valhalla’, que entre otros elementos introduce un nuevo modo al videojuego para PS4 y PS5.

SEGA también presentó la renovación de algunas de sus franquicias más famosas como ‘Crazy Taxi’, ‘Golden Axe’ y ‘Jet Set Radio’. El popular Hideo Kojima tampoco faltó a la gala y subió al escenario para dar entrada al primer tráiler de ‘OD’, el próximo proyecto del creativo en colaboración con Xbox Game Studios, que contará con el director Jordan Peele (‘Get Out’) entre los nombres asignados para el proyecto.