'Struggling', un título 'indie' sorprendente, difícil, exigente y, por supuesto, divertido

Desde hace ya algunos años, el sector indie -la antesala a los videojuegos Triple A- optó por llenar ese vacío que dejó la profesionalización de la industria del ocio interactivo, ése donde todo vale, en el que arriesgarse es el único modo de destacar, el sector de la experimentación, de las propuestas novedosas como oportunidad para despuntar. Por supuesto, el 90% de estos proyectos jamás tendrán éxito. Como mucho, alcanzarán unas decenas de descargas en Steam o en la tienda de Nintendo Switch por parte de amigos y familia, ésa es la verdad. Pero entre tanta desesperanza, de vez en cuando, algún juego destaca y hace famosos -y quizá ricos- a sus desarrolladores. No vamos a decir que es tan difícil como que te toque la lotería, pero casi. En los últimos 10 años podríamos destacar algunos de estos boletos ganadores -no superan la centena-: Oxenfree, Outer Wilds, Cuphead, Gris, Inside, Celeste, Super Meat Boy y por supuesto el más actual, Fall Guys.Uno de estos también puede ser Struggling, lanzado hace pocos días por Frontier Foundry, la nueva marca de juegos indie de Frontier Developments, que ha visto en este sector una buena iniciativa que puede llegar a ser viable comercialmente, ya que, de vez en cuando, se pueden encontrar títulos maravillosos. Struggling es, sin embargo, todo lo contrario, divertido, desafiante, complejo, original, pero quizá maravilloso no sería su calificativo, ya que la desarrolladora se ha empeñado mucho en ofrecer un diseño de personajes y escenarios desagradable, terriblemente desasosegante, tanto, que hasta en ocasiones roza el mal gusto: sin duda, tendrá miles de fans.

En Struggling somos poco menos que un experimento científico que escapa tras una fiesta loca. Para avanzar por la aventura, habrá que abrirse paso por un mundo lleno de desafíos para su poca movilidad. No tiene piernas, tan sólo dos caras y dos brazos que se mueven de forma independiente, cada stick maneja un brazo y el movimiento se realiza anclando uno al suelo y lanzando el otro más adelante. Si algo va mal, no hay problema, los brazos pueden desmembrarse del cuerpo y volver a crecer inmediatamente, liberándonos en ocasiones de situaciones complejas.

Struggling es un juego de plataformas que ofrece muchos desafíos, nos introduce en un mundo bizarro, lleno de personajes deformes, montones de carne y hueso que buscan sacarnos de nuestra zona de confort y hacer que disfrutemos del espectáculo a veces grotesco -por supuesto, aderezado con mucho humor-. Tomaremos cariño a nuestro personaje tal y como lo hacíamos de El Hombre Elefante, aquella película clásica, y enseguida empatizaremos con su lucha por la libertad.

La dificultad llega en el momento de tomar el control, su principal desafío y también acierto. Un movimiento tan original junto con escenarios enrevesados, formarán los puzles que tendremos que resolver si queremos seguir avanzando, y lo cierto es que en ocasiones las pruebas superarán nuestra capacidad. No obstante, se agradecen propuestas con personalidad, frescas y divertidas para el sector como Struggling, muy en la línea de la esencia de Limbo o Inside, famosos juegos indie, pero con una estética y mecánica de juego radicalmente diferente.

Puede resultar frustrante en ocasiones, pero sus recompensas también son el doble de satisfactorias. Quizá llega a una generación de jugadores en la que quedarse atrancado produce demasiada ansiedad, acostumbrados a obras que les lleven de la mano, la generación de los idle games o click-based games -juegos en los que sólo hay que tocar la pantalla sin otro desafío más que mantenerse horas tocando el mismo sitio-. Ésta será la principal premisa de Struggling, que las nuevas generaciones acepten el reto original y divertido que ofrece este atrevido título.