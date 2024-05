Supercell confía en sumar su sexto éxito consecutivo con la puesta de largo de Squad Busters

El gigante de la industria del videojuego Supercell presenta su nuevo proyecto de acción multijugador llamado ‘Squad Busters’ con el objetivo de generar unos ingresos superiores a los mil millones de dólares.

Se trata del primer lanzamiento en cinco años de la multinacional finlandesa, propietaria de ‘Clash of Clans’, ‘Clash Royale’ y ‘Brawl Stars’, que en conjunto acumulan la friolera de 220 millones de jugadores al mes. No te lleves las manos a la cabeza, tan solo durante el prelanzamiento, este juego ya ha superado los 40 millones de usuarios registrados.

Sobre un estilo de juego intuitivo e inclusivo tanto para los jugadores casuales como para aquellos que busquen una experiencia más intensa y competitiva con un dispositivo móvil, ‘Squad Busters’ se disfruta en batallas con personajes presentes en otros títulos de la compañía, como El Bárbaro (Clash of Clans), Greg (Hay Day) y Shelly (Brawl Stars).

Su mecánica principal anima a 10 usuarios a formar "escuadrones" en rondas de cuatro minutos y enfrentarse a otros oponentes para conseguir la máxima cantidad de premios, llamados "gemas".

