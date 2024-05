Aikyam: este juego de rol por turnos inspirado en el cine de Bollywood te va dejar bailando

En la escena independiente de la industria del videojuego, es necesario apostar por algo muy diferente para destacar.

Esto lo saben muy bien en Thousand Stars, una pequeña desarrolladora con sede en Toronto, Canadá, que ha aplicado esta máxima a su próximo juego de rol por turnos ‘Aikyam’, que ha apostado por una potente inspiración en el cine indio de Bollywood.

Esta industria cinematográfica es conocida por sus escenas de acción exageradas y por su gran cantidad de números de baile con mucha coreografía. Pues bien, ‘Aikyam’ precisamente recoge todos estos elementos y los plasma en un universo interactivo.

“La aldea de Aikyam está en crisis! El caos reina tras la repentina y misteriosa desaparición de los queridos co-alcaldes. Los demonios, ansiosos por arrebatar el poderoso Pegamento Celestial, se están preparando para hundir al mundo en la oscuridad eterna. Depende de Ramli, Guru-ji y Vishva deslumbrar los corazones de los aldeanos descontentos con batallas por turnos y unirlos contra los demonios en este juego de rol de fantasía inspirado en Bollywood.”

🌟AIKYAM TRAILER IS OUT!🌟Dazzle the hearts of disgruntled villagers with extravagant turn-based battles and rally them against demons in this Bollywood-inspired fantasy RPG!https://t.co/krLroUmZit#UE5 #PS5 #Xbox #pcgaming #gameannouncement #gametrailer #indiegame pic.twitter.com/BfJjvkI3Fe